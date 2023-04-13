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Вышла последняя серия сериала «Король и Шут»

Сегодня на «Кинопоиске» завершился сериал «Король и Шут». Финальная, восьмая серия вышла этой ночью — её уже можно посмотреть на сервисе, как и все остальные эпизоды.

Вышла последняя серия сериала «Король и Шут»
© Чемпионат.com

Шоу приняли очень тепло как критики, так и зрители. Фанаты группы получили отличное шоу про своих любимчиков, однако рядовому зрителю сериал вряд ли понравится так сильно. Особенно хвалили актёрскую игру, атмосферу и музыкальное сопровождение.

«Король и Шут» — сериал, рассказывающий о группе «Король и Шут». В проекте показали жизнь её участников и различные события в их истории, а также мир фантазий, в который попадают сами музыканты.

Роль Горшка исполнил Константин Плотников, а образ Князя воплотил Влад Коноплёв. Шоураннером выступил Дмитрий Нелидов.

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