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52 минуты назад

Вышел трейлер шпионского сериала "Сочувствующий"

Газета.Ru

Стриминговый сервис Max (объединенные HBO Max и Discovery+) выпустил трейлер шпионского мини-сериала "Сочувствующий", снятого южнокорейским режиссером Пак Чхан Уком ("Олдбой", "Решение уйти") по одноименному роману американского писателя вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена.

В шоу Хоа Сюандэ ("Ковбой Бибоп" от Netflix) изображает северовьетнамского шпиона, который внедряется в сообщество беженцев в Лос-Анджелесе 70-х.

Официальное описание сериала называет проект "шпионским триллером и кросс-культурной сатирой" о приключениях шпиона-коммуниста французско-вьетнамского происхождения.

Согласно трейлеру, в "Сочувствующем" снялась Сандра О ("Убивая Еву"), а также "Роберт Дауни — младший, Роберт Дауни — младший, Роберт Дауни — младший и Роберт Дауни — младший": актер, в том числе исполнивший функции продюсера сериала, изобразил сразу четырех героев — представителей американского истеблишмента.

Релиз шоу должен состояться на Max в 2024 году.

Дебютный роман Вьет Тхань Нгуена был опубликован в 2015 году и стал бестселлером по версии The New York Times, а также получил Пулитцеровскую премию. Книга в том числе была издана на русском языке.

Сериалы,Видео,Убивая Еву,Роберт Дауни,Netflix,
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