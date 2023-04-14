$81.68-0.4290.00+0.24
3 минуты назад

Сергей Светлаков рассказал о новом сериале "Тайна пропавшей деревни"

Российская Газета

Стала известна дата премьеры нового сериала "Тайна пропавшей деревни", созданием которого занималась студия Sverdlovsk. Сериал выйдет на Иви уже 20 апреля. На Втором фестивале стриминговых сервисов Original+ в марте этого года "Тайна пропавшей деревни" получила награду "Самый ожидаемый сериал" ("РГ" выступила соорганизатором фестиваля).

Сериал Иви "Тайна пропавшей деревни" - это первое в своем роде комедийное документальное журналистское расследование в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и чертовщины. Продюсерами проекта стали Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов и Яна Лебедева.

Режиссер сериала Андрей Шавкеро ("Елки 5", "Старые шишки"). В ролях Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко.

По сюжету в поисках сенсационного материала для своего влога, столичная журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань) попадает в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съемки масштабный: однажды утром в деревне Верхние Броды (через речку от Нижних) исчезли все люди. Разом, двадцать человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Люди словно в один момент испарились.

Татьяна принимается за расследование. Для неё это шанс доказать всем, что её зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Культурные и бытовые отличия между местными и приезжими станут основным источником большого количества курьезных ситуаций. Героине придется научиться жить в деревне, а точнее - выживать в ней.

"Очень надеемся, что и зритель сразу считает нашу иронию над всем происходящим, и само наше расследование будет интригующим. Соединить комедию и мистический детектив казалось затеей сложно осуществимой, спасибо Иви, что поверили в нас: показ нескольких серий на фестивале Original+ и победа в двух главных по сути номинациях тому подтверждение. Сериал победил в номинации "Самый ожидаемый сериал 2023" и получил диплом "За безумие в юморе". Насколько наш юмор будет безумен для большинства людей, я не знаю, так как для нас, создателей, это будни. Настоящая деревня, настоящие люди, настоящая ржака, настоящая тайна… Кушать подано, господа!" - говорит Сергей Светлаков.

"Вместе с нашей командой мы попытались заново перепридумать жанр съемки от первого лица: взяли самое интересное из жанра мокьюментари и гонзо-журналистики. Надеюсь, зритель оценит наше расследование, которое мы постарались сделать на стыке жанров, и актерскую работу Маши Горбань. Филипп Ершов просто великолепен в кадре и очень усилил нашу историю своими идеями в кадре. Отчасти наш сериал - это перформанс, творческое хулиганство, которое сделано с любовью и педантичностью. Уверен, что мы найдем нашего зрителя, который сможет по-достоинству оценить наш труд", - слова режиссера Андрея Шавкеро.

Кстати

Топ-менеджеры Иви также к выходу сериала высказали связанные с ним надежды.

"Титул "самого ожидаемого проекта", полученный проектом на фестивале Original+, задает высокую планку, - мы уверены, зритель получит удовольствие от просмотра", - сказал Вадим Соколовский - директор департамента собственного производства Иви.

"Невероятный уровень юмора, блестящий актерский ансамбль, исключительный профессионализм команды Студии Свердловск - всё это слагаемые будущего успеха "Тайна пропавшей деревни", - подчеркивает Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви.

Сериалы,Видео,Ёлки 5,Ольга Ергина,Сергей Дружко,Вадим Соколовский,Андрей Шавкеро,Денис Косяков,Дмитрий Никулин,Мария Горбань,Максим Лебедев,Филипп Ершов,Сергей Светлаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий