Стала известна дата премьеры нового сериала "Тайна пропавшей деревни", созданием которого занималась студия Sverdlovsk. Сериал выйдет на Иви уже 20 апреля. На Втором фестивале стриминговых сервисов Original+ в марте этого года "Тайна пропавшей деревни" получила награду "Самый ожидаемый сериал" ("РГ" выступила соорганизатором фестиваля).
Сериал Иви "Тайна пропавшей деревни" - это первое в своем роде комедийное документальное журналистское расследование в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и чертовщины. Продюсерами проекта стали Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов и Яна Лебедева.
Режиссер сериала Андрей Шавкеро ("Елки 5", "Старые шишки"). В ролях Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко.
По сюжету в поисках сенсационного материала для своего влога, столичная журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань) попадает в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съемки масштабный: однажды утром в деревне Верхние Броды (через речку от Нижних) исчезли все люди. Разом, двадцать человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Люди словно в один момент испарились.
Татьяна принимается за расследование. Для неё это шанс доказать всем, что её зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Культурные и бытовые отличия между местными и приезжими станут основным источником большого количества курьезных ситуаций. Героине придется научиться жить в деревне, а точнее - выживать в ней.
"Очень надеемся, что и зритель сразу считает нашу иронию над всем происходящим, и само наше расследование будет интригующим. Соединить комедию и мистический детектив казалось затеей сложно осуществимой, спасибо Иви, что поверили в нас: показ нескольких серий на фестивале Original+ и победа в двух главных по сути номинациях тому подтверждение. Сериал победил в номинации "Самый ожидаемый сериал 2023" и получил диплом "За безумие в юморе". Насколько наш юмор будет безумен для большинства людей, я не знаю, так как для нас, создателей, это будни. Настоящая деревня, настоящие люди, настоящая ржака, настоящая тайна… Кушать подано, господа!" - говорит Сергей Светлаков.
"Вместе с нашей командой мы попытались заново перепридумать жанр съемки от первого лица: взяли самое интересное из жанра мокьюментари и гонзо-журналистики. Надеюсь, зритель оценит наше расследование, которое мы постарались сделать на стыке жанров, и актерскую работу Маши Горбань. Филипп Ершов просто великолепен в кадре и очень усилил нашу историю своими идеями в кадре. Отчасти наш сериал - это перформанс, творческое хулиганство, которое сделано с любовью и педантичностью. Уверен, что мы найдем нашего зрителя, который сможет по-достоинству оценить наш труд", - слова режиссера Андрея Шавкеро.
Кстати
Топ-менеджеры Иви также к выходу сериала высказали связанные с ним надежды.
"Титул "самого ожидаемого проекта", полученный проектом на фестивале Original+, задает высокую планку, - мы уверены, зритель получит удовольствие от просмотра", - сказал Вадим Соколовский - директор департамента собственного производства Иви.
"Невероятный уровень юмора, блестящий актерский ансамбль, исключительный профессионализм команды Студии Свердловск - всё это слагаемые будущего успеха "Тайна пропавшей деревни", - подчеркивает Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви.