"Очень надеемся, что и зритель сразу считает нашу иронию над всем происходящим, и само наше расследование будет интригующим. Соединить комедию и мистический детектив казалось затеей сложно осуществимой, спасибо Иви, что поверили в нас: показ нескольких серий на фестивале Original+ и победа в двух главных по сути номинациях тому подтверждение. Сериал победил в номинации "Самый ожидаемый сериал 2023" и получил диплом "За безумие в юморе". Насколько наш юмор будет безумен для большинства людей, я не знаю, так как для нас, создателей, это будни. Настоящая деревня, настоящие люди, настоящая ржака, настоящая тайна… Кушать подано, господа!" - говорит Сергей Светлаков.