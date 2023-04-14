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Netflix показал тизер корейского постапокалиптического сериала «Чёрный рыцарь»

Тизер «Чёрного рыцаря» появился на официальном YouTube-канале Netflix. Шоу основано на комиксе Delivery Knight Ли Юн-гюна.

Главные роли в сериале сыграли Ким У-бин, Сон Сын-хон, Исом, Ким И-сон, Кан Ю-сок.

Все события в шоу происходят в 2071 году. Тогда мир оказался на грани вымирания. Весь воздух на планете отравлен, из-за этого в живых остался лишь 1 процент человечества.

Люди практически не выходят из своих жилищ. Единственным средством связи с внешним миром для них стали курьеры, которых называют рыцарями.

Главным героем оказался легендарный рыцарь 5-8. Он пересекает апокалиптические пустыни, доставляя кислород и припасы нуждающимся.

Режиссером и сценаристом выступил Чо И-сок. Он известен по таким проектам, как «Мир тишины», «Мастер», «Наблюдатели».

Премьера «Чёрного рыцаря» состоится на Netflix 12 мая.

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