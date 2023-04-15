Роль Горшка в сериале "Король и Шут" мог сыграть солист Little Big

«Я очень давно услышал о том, что снимается сериал про «Короля и Шута». Знакомым в один момент предложили попробоваться на роль Горшка. Это были Ильич и Сыендук. Я подумал: вау, если настолько разный диапазон, значит и проект «как получится». Мол, согласится этот — будем с ним, если нет — с другим», — признался Поперечный.