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Роль Горшка в сериале "Король и Шут" изначально мог сыграть солист Little Big

Стало известно, что изначально роль Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут» вместо актера Константина Плотникова мог сыграть солист Little Big Илья Прусикин (включен Минюстом в реестр иноагентов), сообщает «СтарХит».

Роль Горшка в сериале "Король и Шут" мог сыграть солист Little Big
© Газета.Ru

О кастинге в проект рассказал блогер и стендапер Данила Поперечный, который пообщался с Плотниковым в рамках своего шоу. По словам юмориста, на роль Горшка в сериал рассматривали не только Прусикина, но и блогера, а также актера озвучания Сыендука.

«Я очень давно услышал о том, что снимается сериал про «Короля и Шута». Знакомым в один момент предложили попробоваться на роль Горшка. Это были Ильич и Сыендук. Я подумал: вау, если настолько разный диапазон, значит и проект «как получится». Мол, согласится этот — будем с ним, если нет — с другим», — признался Поперечный.

В честь выхода финальной серии сериала «Король и Шут» состоялась премьера документального видеоэссе «Все еще на троне: наследие «Короля и Шута».

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