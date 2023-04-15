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25 минут назад

Сериал «Спасатели Малибу» получит вторую жизнь

Слово и Дело

Британская телевизионная компания Fremantle намерена перезапустить культовый сериал «Спасатели Малибу», выходивший на экраны с 1989-го по 2001-й год.

Сериал «Спасатели Малибу» получит вторую жизнь
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как сообщает Deadline, она уже ведет переговоры с несколькими стриминговыми сервисами. Каких-либо подробностей будущего проекта пока нет.

Примечательно, что в 2017 году на экраны вышел полнометражный ремейк шоу, главные роли в котором исполнили актеры Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон и Александр Даддарио. Лента получила отрицательные отзывы критиков и даже была четырежды номинирована на антипремию «Золотая малина».

Главные роли в оригинальном шоу исполняли Дэвид Хассельхофф, Джереми Джексон, Майкл Ньюман, Памела Андерсон и Крис Фиоре. Сериал рассказывал об опасной работе спасателей на солнечных пляжах Калифорнии.

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