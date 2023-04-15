Сериал «Спасатели Малибу» получит вторую жизнь

Британская телевизионная компания Fremantle намерена перезапустить культовый сериал «Спасатели Малибу», выходивший на экраны с 1989-го по 2001-й год.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Как сообщает Deadline, она уже ведет переговоры с несколькими стриминговыми сервисами. Каких-либо подробностей будущего проекта пока нет.