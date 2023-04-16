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Писатель Джордж Мартин раскрыл подробности приквела "Игры престолов"

Писатель Джордж Мартин рассказал о новом сериале HBO и еще одном приквеле "Игры престолов", который носит название "Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь". Подробностями автор поделился в своем блоге.

Мартин раскрыл подробности приквела "Игры престолов"
© Кадр из сериала "Игра престолов"

Так, известно, что в основу проекта легла серия книг "Повести о Дунке и Эгге", которая повествует о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене. События будут разворачиваться за 90 лет до "Игры престолов".

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Также, по словам писателя, у авторов уже готов сценарий первого эпизода. Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Последующие сезоны будут отталкиваться от книг "Верный меч" и "Таинственный рыцарь".

Ранее HBO объявила о старте съемок второго сезона "Дома дракона".

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