5 сериалов-мелодрам для тех, кому хочется дать волю чувствам

Весна – идеальное время для того, чтобы посмотреть хорошую мелодраму. Сериалы в этом жанре помогают отвлечься от внешних забот и прожить настоящие эмоции вместе с героями.

© Кадр из сериала "Дэш и Лили"

Какие-то из мелодрам смогут улыбнуть, другие же заставят задуматься.

Подробнее об этих сериалах – в материале "Рамблера".

"Дэш и Лили", 2020

Кадр из сериала "Дэш и Лили"

Однажды романтичная Лили оставляет красный блокнот на полке любимого книжного магазина. Блокнот находит циничный Дэш, и вскоре герои начинают общаться при помощи загадочной записной книжки.

"Любовь", 2016

30-летний неудачник Гас знакомиться с Микки, страдающей от проблем на любовном фронте. Герои начинают дружить, и вскоре дружба оборачивается более серьезными чувствами.

"Девственница", 2014

Кадр из сериала "Девственница"

Воспитанная в строгости Джейн намерена хранить девственность до свадьбы. Но ее жизнь переворачивается с ног на голову после того, как гинеколог по ошибке искусственно оплодотворяет ее.

"Современная любовь", 2019

Кадр из сериала "Современная любовь"

Эпизоды сериала не связаны между собой, но каждый из них рассказывает истории любви: обыденные и безумные. В основу сюжета легли истории читателей из колонки газеты The New York Times.

"Бриджертоны", 2020

Кадр из сериала "Бриджертоны"