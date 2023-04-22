5 сериалов-мелодрам для тех, кому хочется дать волю чувствам
Весна – идеальное время для того, чтобы посмотреть хорошую мелодраму. Сериалы в этом жанре помогают отвлечься от внешних забот и прожить настоящие эмоции вместе с героями.
Какие-то из мелодрам смогут улыбнуть, другие же заставят задуматься.
Подробнее об этих сериалах – в материале "Рамблера".
"Дэш и Лили", 2020
Однажды романтичная Лили оставляет красный блокнот на полке любимого книжного магазина. Блокнот находит циничный Дэш, и вскоре герои начинают общаться при помощи загадочной записной книжки.
"Любовь", 2016
30-летний неудачник Гас знакомиться с Микки, страдающей от проблем на любовном фронте. Герои начинают дружить, и вскоре дружба оборачивается более серьезными чувствами.
"Девственница", 2014
Воспитанная в строгости Джейн намерена хранить девственность до свадьбы. Но ее жизнь переворачивается с ног на голову после того, как гинеколог по ошибке искусственно оплодотворяет ее.
"Современная любовь", 2019
Эпизоды сериала не связаны между собой, но каждый из них рассказывает истории любви: обыденные и безумные. В основу сюжета легли истории читателей из колонки газеты The New York Times.
"Бриджертоны", 2020
Действие сериала разворачивается в Лондоне XIX века. После того, как юная Дафна Бриджертон оказывается в эпицентре обидных сплетен, она вступает в хитрый сговор с герцогом Гастингсом в попытках устроить личную жизнь.