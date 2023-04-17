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Сериал «Одни из нас» не закончится на втором сезоне

Сериальная адаптация видеоигры The Last of Us от HBO вернется на экраны со вторым сезоном, события которого разворачиваются через четыре года после финала оригинала. Как оказалось, авторы «Одних из нас» не планируют на этом останавливаться.

Сериал «Одни из нас» не закончится на втором сезоне
© Cq.ru

Соавтор и шоураннер Крэйг Мэйзин заявил на мероприятии Национальной ассоциации вещателей в Лас-Вегасе, что создатели намерены выпустить и третий сезон «Одних из нас». Других подробностей продолжения пока не раскрыли.

В первом сезоне сериала был рассказан сюжет игры The Last of Us и дополнения Left Behind. В следующих сериях фанатов ожидает история из сиквела, в котором появится противоречивый ключевой персонаж.

Шоураннер подтвердил, что второй сезон все еще находится на стадии написания сценария и будет снят в Британской Колумбии. По словам Беллы Рамзи, съемки начнутся в конце 2023 года, а премьера ожидается в конце 2024 или начале 2025 года.

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