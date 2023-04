Сериал «Одни из нас» не закончится на втором сезоне

Сериальная адаптация видеоигры The Last of Us от HBO вернется на экраны со вторым сезоном, события которого разворачиваются через четыре года после финала оригинала. Как оказалось, авторы «Одних из нас» не планируют на этом останавливаться.

В первом сезоне сериала был рассказан сюжет игры The Last of Us и дополнения Left Behind. В следующих сериях фанатов ожидает история из сиквела, в котором появится противоречивый ключевой персонаж.