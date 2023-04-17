Сюжет строится вокруг главы одного из европейских государств, которая пытается перекроить политическую карту.
Сотрудничество Кейт Уинслет и HBO продолжится «Режимом» - мини-сериалом, который выйдет на экраны в 2024-м году. Опубликован короткий видеоролик, дающий первое впечатление о предстоящем проекте. Шоураннером выступил Уилл Трэйси, известный по работе над сериалом-хитом телесети «Наследники». В режиссёрском кресле попеременно побывали Стивен Фрирз, Фрэнк Рич и Трэйси Сиуорд.
Действие сериала развернётся во дворце одного из «современных европейских режимов», когда всё начинает рушиться. Причём, в более раннем логлайне говорилось, что речь в сериале пойдёт об «авторитарном режиме». Уинслет исполнила главную роль. Компанию на съёмочной площадке ей составили Хью Грант, Маттиас Шонартс, Гийом Гальенн, Андреа Райзборо и др.