Камбербэтч сыграет в How to Stop Time человека, который живет веками

Кинокомпании Studiocanal и SunnyMarch договорилис ь о совместном производстве сериала How to Stop Time («Как остановить время») по одноимённому роману Мэтта Хейга . Главную роль в шоу исполнит Бенедикт Камбербэтч , известный по «Шерлоку» и «Доктору Стрэнджу».

Сериал будет состоять из шести эпизодов и расскажет об учителе истории Томасе Хазарде, который родился в XV веке и на момент событий книги прожил уже более 600 лет из-за редчайшего заболевания. В какой-то момент персонаж обнаруживает, что стал частью некоего секретного конфликта, продолжающегося веками.