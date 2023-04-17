Сериал "Идол" с Лили-Роуз Депп и The Weekend выйдет 4 июля на Max
Наконец из нового тизера сериала "Идол" (или "Кумир" - The Idol) стала известна дата премьеры шоу. Он выйдет 4 июля на Max (после ребрендинга канала HBO Max).
Трейлер показывает уже мелькавшие ранее кадры из жизни поп-певицы (дочь Джонни Деппа Лили-Роуз), которая крутит роман с владельцем клуба в Лос-Анджелесе (The Weekend). Позднее выясняется, что у него есть свой тайный культ.
Режиссер проекта - Сэм Левинсон ("Эйфория", "Малькольм и Мари"), в ролях Трой Сиван, Рэйчел Сеннотт, Стив Зиссис, Хари Неф, Дэн Леви.
Роль в шоу стала последней для актрисы Энн Хеч.