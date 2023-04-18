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1 час назад

Стало известно, с чего начнется второй сезон «Дома дракона»

Чемпионат.com

Шоураннер сериала «Дом дракона» по вселенной «Игры престолов» Райан Кондал во время шоу The Contenders TV упомянул, что события второго сезона развернутся сразу после окончания первого.

Стало известно, с чего начнется второй сезон «Дома дракона»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Осторожно! Дальнейший текст новости содержит спойлеры к финалу первого сезона.

Кондал заявил, что рад тому, что произошло с Визерисом, — по его мнению, это делает последующее повествование более свободным.

Я рад продолжить с того места, на котором мы остановились. Теперь это более традиционный ритм повествования, типичный для «Игры престолов». Этот сериал во многом о доме, который раскалывается на части изнутри. Теперь, когда все фигуры расставлены на доске, я очень рад рассказать следующую главу и показать, что происходит после ухода Визериса, который больше не сдерживает ход событий.

Съёмки второго сезона «Дома дракона» стартовали в начале апреля, само шоу может появиться на экранах летом 2024 года. Помимо этого, HBO также анонсировала ещё один приквел «Игры престолов» — «Рыцаря семи королевств».

Сериалы,Игра престолов,Райан Кондал,
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