Стало известно, с чего начнется второй сезон «Дома дракона»

Я рад продолжить с того места, на котором мы остановились. Теперь это более традиционный ритм повествования, типичный для «Игры престолов». Этот сериал во многом о доме, который раскалывается на части изнутри. Теперь, когда все фигуры расставлены на доске, я очень рад рассказать следующую главу и показать, что происходит после ухода Визериса, который больше не сдерживает ход событий.