«С Любовью Аксёновой, сыгравшей Наташу, мы отлично сработались, радовались найденным неожиданным поворотам в развитии персонажей. Так что соперничали мы только на экране. В реальной жизни ничего такого не было», — цитирует Марченко Starhit.