Названы любимые сериалы разных поколений россиян

Креативная платформа «Простор» от VK провела исследование, чтобы выяснить, какие у разных поколений россиян любимые сериалы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Так, результаты исследования показали, что у сериалов 1970-х самая низкая узнаваемость среди всех четырех поколений. К примеру, «Зеленые просторы», «Лесси», «Счастливые дни» и другие узнали лишь 40 процентов опрошенных. Между тем, вышедшие в 1980-х сериалы — «Альф», «Секретный агент МакГайвер», «Чарльз в ответе» и другие — лучше знакомы миллениалам (78 процентов), а хуже всего — зумерам (54 процента).

Одинаково хорошие знания беби-бумеры и миллениалы продемонстрировали о сериалах 2010-х. С «Игрой престолов», «Половым воспитанием», «Ходячими мертвецами», «Фарго» знакомы 64 процента и 62 процента представителей этих поколений соответственно.

Кроме того, выявлены предпочтения россиян относительно способа просмотра. Больше 95 процентов зрителей смотрят кино дома. В то же время 11 процентов миллениаллов занимаются этим на работе. Почти 40 процентов опрошенных смотрят сериалы на компьютере.