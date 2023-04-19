Финал 3-го сезона сериала «Мандалорец»

Хоть весь сезон сложно назвать удачным, но к концу создатели смогли вернуть сериалу величие.

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Третий сезон «Мандалорца» завершился. В прошлых эпизодах авторы расставляли фигуры на доске, неспешно подводили к битве за Мандалор и отвлекались на побочные квесты. Теперь же зрелищный финал случился и доказал: сериал всё ещё шикарен.

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Впечатления от финала третьего сезона «Мандалорца»

В прошлом эпизоде герои наконец вернулись на Мандалор и отыскали базу Гидеона. Злодей заманил воинов в броне в ловушку, схватил Джарина и готовился к захвату Новой Республики. Финал целиком посвятили битве с моффом, которая вышла невероятно зрелищной и напряжённой.

Серия идёт всего 35 минут, но в этот хронометраж уместили сражение армий, космические перестрелки, разборки с Алой гвардией, баталию с Гидеоном — и это не весь список.

Конечно, графика не всегда идеальна, а экшену далеко до уровня «Джона Уика», но старание постановщиков заметно. Чего только стоит момент, когда Джарин прорывается через коридор и планомерно выкашивает имперцев. Мандо красиво размахивает ногами, подбирает разную экипировку от ножей до щитов и побеждает из последних сил.

При этом за героев всегда переживаешь. Как иначе, если броня Гидеона непробиваемая, Грогу запирают в комнате с элитными бойцами, а прошлая серия показала — иногда персонажи умирают.

Сочетание эпика и драмы делает финал отличным. Как минимум ради этого зрелища третий сезон стоит смотреть!

Что случилось в финале третьего сезона «Мандалорца»

Пока Бо-Катан и другие воины бегут из западни, Акс Воувз летит на флагманский корабль за подкреплением. В это время два имперца тащат оглушённого Джарина в плен. Неожиданно герой вскакивает и бьёт негодяев. Вот только оружия у него нет, а броня имперцев крепка — поэтому Дина валят на землю и душат.

В последний момент Грогу спасает мандалорца. Вместе герои продвигаются вглубь базы и планируют разрушить планы Гидеона. Им помогает дроид R5, которого в начале сезона забрали с Татуина. Он взламывает систему и прокладывает маршрут к командному центру.

Прорываться приходится с боем. Впереди толпа имперцев, но благодаря дроиду Джарин выманивает их по очереди и побеждает. Вскоре герои находят комнату с клонами моффа Гидеона. Дин взламывает консоль и уничтожает все капсулы.

Воувз добирается до флагманского корабля, отправляет всех бойцов к Бо-Катан, а сам управляет пушками, которые палят по имперским бомбардировщикам. Бой неравный, и транспорт мандалорцев получает критические повреждения.

Группа Бо-Катан прячется на ферме, которую организовали уцелевшие на планете воины. Когда подкрепление прибывает, дама ведёт армию в бой. Завязывается масштабная битва со штурмовиками, где герои летают на джетпаках и метко стреляют.

Джарин и Грогу встречают Гидеона. Злодей разгневан из-за убитых клонов и рвётся в бой. Мофф силён, его броня непробиваема, а за его спиной Алая гвардия. Шансов на победу нет: Гидеон безжалостно бьёт Джарина, а бойцы в алых нарядах преследуют Грогу.

Героев спасает Бо-Катан. Она достаёт легендарный меч и отвлекает Гидеона. Джарин тут же бежит за малышом: он нападает на гвардейцев, а Грогу использует Силу — этого хватает для победы.

У Бо-Катан всё плохо. Мофф ломает Тёмный меч и готовится нанести смертельный удар, но теперь уже Джарин выручает девушку. Втроём герои уверенно отбиваются от Гидеона, а затем на базу падает корабль мандалорцев. Огонь охватывает как злодея, так и героев — вот только последних от гибели спасает щит Грогу, созданный из Силы.

В итоге мандалорцы избавляются от имперцев, возвращают родную планету и назначают Бо-Катан лидером. Джарин же официально становится приёмным отцом малыша, которого теперь зовут Дин Грогу. Затем герои летят к капитану Теве и начинают сотрудничество с Новой Республикой. Они будут защищать планеты, где царят беспорядки.

Также герои забирают у Тевы детали для дроида IG-11. Раньше Грогу управлял роботом, но теперь железяку снова делают самостоятельной боевой единицей. IG-11 становится новым маршалом Неварро, а Джарин и Грогу получают от Грифа Карго дом на пустынной планете и отдыхают.