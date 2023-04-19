Netflix показал тизер сериала "Весь невидимый нам свет"

Премьера проекта состоится 2 ноября 2023 года. По сюжету одноименного романа Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию, слепая французская девочка вместе с отцом ( Марк Руффало ) бегут из оккупированного фашистскими войсками Парижа и знакомятся с немецкой семьей.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет документальную драму о царе Александре Македонском. Это решение было принято на фоне успеха сериалов «Последние цари» и «Королевы Африки: Зинга». Рабочее название ленты — «Александр Македонский». Известно, что Netflix работает над этим крупнобюджетным фильмом с лета прошлого года. Съемки проходят в Марокко.