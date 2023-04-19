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1 час назад

Netflix показал тизер сериала "Весь невидимый нам свет" с Марком Руффало

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер мини-сериала Шона Леви «Весь невидимый нам свет». Об этом сообщает Deadline.

Netflix показал тизер сериала "Весь невидимый нам свет"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера проекта состоится 2 ноября 2023 года. По сюжету одноименного романа Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию, слепая французская девочка вместе с отцом (Марк Руффало) бегут из оккупированного фашистскими войсками Парижа и знакомятся с немецкой семьей.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет документальную драму о царе Александре Македонском. Это решение было принято на фоне успеха сериалов «Последние цари» и «Королевы Африки: Зинга». Рабочее название ленты — «Александр Македонский». Известно, что Netflix работает над этим крупнобюджетным фильмом с лета прошлого года. Съемки проходят в Марокко.

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