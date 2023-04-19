3 мощных сериала с Оксаной Акиньшиной

Российская актриса Оксана Акиньшина впервые появилась на экране в драме Сергея Бодрова-младшего «Сестры», когда ей было всего 13 лет. Международную известность девушка приобрела после работы в фильме «Лиля навсегда» шведского режиссера Лукаса Мудиссона. Дальше в карьере звезды случились такие проекты, как «Игра мотыльков», «Превосходство Борна», «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и другие.

Фото: Кадр из сериала "Беспринципные" Кадр из сериала "Беспринципные"

В честь дня рождения Акиньшиной (19 апреля ей исполняется 36 лет) «Рамблер» собрал топ свежих сериалов с ее участием, которые высоко оценили не только российские зрители, но и критики.

«The Телки» (2022)

Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Андрею обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет мужчину с головой.

Кадр из сериала "The Телки"

«Контейнер» (2021 — …)

Вопреки общей практике суррогатная мать Саша переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале казалось заботой о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.

Кадр из сериала "Контейнер"

«Беспринципные» (2020 — …)

Добро пожаловать на Патриаршие. Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации. Правда, ситуации у них не самые обычные... Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало…