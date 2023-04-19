5 лучших ролей Джеймса Франко

Секс-символ Голливуда, бунтарь и скандалист Джеймс Франко отмечает день рождения — 19 апреля ему исполняется 45 лет.

Фото: Кадр из фильма "127 часов" Кадр из фильма "127 часов"

В честь юбилея актера «Рамблер» собрал лучшие фильмы с его участием, которые смотрятся на одном дыхании.

Видео дня

«Восстание планеты обезьян» (2011)

Молодой ученый Уилл Родман испытывает на обезьянах новое лекарство от болезни Альцгеймера. У препарата обнаруживается удивительный побочный эффект: он повышает в несколько раз интеллект приматов. Одно из подопытных животных по кличке Цезарь, которого Родман забирает к себе домой, вскоре становится предводителем восстания обезьян.

«127 часов» (2010)

Неудержимый скалолаз и любитель спрятанных в каньонах пещер Арон Ралстон в очередной раз в одиночестве едет в горы и попадает в смертельную ловушку: его рука оказалась зажата камнем весом более 300 кг. 127 часов без еды, без питья и практически без надежды выжить. Тут-то и проявляется сила характера…

«Медовый месяц Камиллы» (2007)

Что может быть романтичнее медового месяца на Ниагаре? Но для Сайласа и Камиллы это будет необычное путешествие. Сайлас – мелкий мошенник, он женится на племяннице шерифа, только чтобы не попасть в тюрьму. Но влюбленная Камилла верит, что ее чувства изменят избранника. И ничто не помешает сбыться ее мечте о медовом месяце, даже собственная смерть…

«Тристан и Изольда» (2005)

Осиротевший в детстве Тристан был воспитан другом своего отца, лордом Марком, для которого впоследствии стал лучшим другом и храбрейшим воином. Отважно сражаясь в одной из битв, Тристан случайно оказывается раненым у берегов ирландского короля. Там его находит и исцеляет принцесса Изольда, после чего молодые люди влюбляются друг в друга. Тристан возвращается домой и узнает, что ирландский король решает выдать свою дочь за одного из британских лордов, чтобы наконец положить конец междоусобным войнам.

«Человек-паук» (2002)