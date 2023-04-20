$81.65+0.0589.37-0.20
55 минут назад

Началась подготовка к съемкам сериала «Сумерки»

Super.ru

Фанаты вампирской саги, лучше присядьте! Журналисты Variety откопали очень неожиданную, но приятную новость: сериал «Сумерки» находится на ранней стадии разработки. Не спешите нарекать картину жалкой пародией: история будет основана на первоисточнике Стефани Майер, а за съемки будет отвечать исполнительный продюсер Эрик Фейг, чья компания Temple Hill продюсировала пять фильмов франшизы. Сейчас киностудия Lionsgate, которая и взялась за ремейк, ищет сценариста. Пока неизвестно, примет ли участие в съемках автор истории, но киностудия очень на это надеется.

Началась подготовка к съемкам сериала «Сумерки»
Фото: Super.ruSuper.ru

Информации пока немного. Поэтому речи о том, что роли Эдварда и Беллы исполнят Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон, быть не может. К тому же со съемок оригинальных «Сумерек» столько воды утекло, да и актеры уже не похожи на школьников. Создателям ремейка стоит учесть все риски и хорошенько подготовиться к волне хейта: армия фанатов вампирской парочки переосмысление любимой истории может не оценить.

Сериалы,Сумерки,Стефани Майер,Кристен Стюарт,Роберт Паттинсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий