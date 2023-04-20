Началась подготовка к съемкам сериала «Сумерки»

Фанаты вампирской саги, лучше присядьте! Журналисты Variety откопали очень неожиданную, но приятную новость: сериал «Сумерки» находится на ранней стадии разработки. Не спешите нарекать картину жалкой пародией: история будет основана на первоисточнике Стефани Майер , а за съемки будет отвечать исполнительный продюсер Эрик Фейг, чья компания Temple Hill продюсировала пять фильмов франшизы. Сейчас киностудия Lionsgate, которая и взялась за ремейк, ищет сценариста. Пока неизвестно, примет ли участие в съемках автор истории, но киностудия очень на это надеется.

Информации пока немного. Поэтому речи о том, что роли Эдварда и Беллы исполнят Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон, быть не может. К тому же со съемок оригинальных «Сумерек» столько воды утекло, да и актеры уже не похожи на школьников. Создателям ремейка стоит учесть все риски и хорошенько подготовиться к волне хейта: армия фанатов вампирской парочки переосмысление любимой истории может не оценить.