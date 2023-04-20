Сериал о советских военных разведчиках выйдет накануне Дня Победы

Премьера четырехсерийной военной драмы о буднях взвода разведчиков в разгар Великой Отечественной войны состоится в онлайн-кинотеатре Иви 25 апреля, сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), оказавшего поддержку проекту.

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Картина основана на реальных событиях, происходивших на Смоленском направлении фронта в 1943 году.

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Главные герои — бойцы взвода фронтовой разведки — разные люди, с непростыми судьбами: штрафники и спортсмены, крестьяне и городские жители. Их объединяет невероятная храбрость, военная смекалка и ощущение причастности к армейской элите. В полку разведчиков ласково называют «журавушки» по их позывному — «Журавли». Многие, действительно, считают взвод «заговоренным», ведь его бойцы умудряются возвращаться живыми из самых гибельных ситуаций, говорится в описании к фильму.

«Я пошел бы с ним в разведку» – говорят о человеке, на которого можно положиться. Вот только за время, прошедшее с войны, исходный смысл этой фразы стерся и обесценился. Что такое настоящая фронтовая разведка, чего стоил каждый поиск за линию фронта, какой кровью платили за «языков» и ценные разведсведения — могут рассказать лишь сами фронтовые разведчики. И каждое такое свидетельство – на вес золота», — говорит Игорь Угольников.

Режиссер подчеркивает, что сейчас необходимо рассказывать и показывать молодому поколению историю подвигов дедов и прадедов.

Владимир Веревочкин, исполнивший одну из главных ролей в картине, признается, что очень полюбил своего героя.

«Горжусь этой ролью, она научила меня многому: вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал. Невероятный герой. И таких было очень много в то время!», — говорит актер.

Ожидается, что после показа сериала в онлайн-кинотеатре Иви, состоится его телевизионная премьера на НТВ.