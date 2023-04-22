Сериал «Национальное сокровище: На краю истории» отменен

Сериал Disney+ «Национальное сокровище: На краю истории» застопорился. Производство основанного на популярной кинофраншизе с Николасом Кейджем (2004-2007) проекта официально прекращено. Первый сезон из 10-и эпизодов стартовал на стриминговом сервисе в январе этого года.

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Главную роль бесстрашной искательницы приключений Джесс Венесуэлы, раскрывающей тайны латиноамериканского наследия, исполнила Лизетт Оливера. Второстепенных героев сыграли такие голливудские тяжеловесы, как Харви Кейтель, Кэтрин Зета-Джонс и Джастин Барта. При этом, Николас Кейдж так и не появился в сериале, но его создатели до последнего надеялись заполучить его в актёрский состав.