Кинокритик назвала претендентку на роль Беллы в сериале по «Сумеркам»

Слухи о съемках сериала по вампирской саге «Сумерки» стали все чаще появляться в Сети. Однако создатели еще не давали официальных комментариев о грядущей новинке.

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Пользователи стали задумываться, кому же достанутся главные роли Беллы, Эдварда и Джейкоба. В интервью изданию PopCornNews кинокритик Оксана Агапова предложила свою фаворитку на роль «подружки вампира».

По ее словам, шоураннерам стоит обратить внимание на новых актеров, которые еще не успели прославиться. Эксперт подчеркнула, что вновь брать в проект Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера «все равно, что стрелять себе в ногу».