Кинокритик назвала претендентку на роль Беллы в сериале по «Сумеркам»

Кинокритик Агапова назвала возможную претендентку на роль Беллы в сериале по «Сумеркам»
Слухи о съемках сериала по вампирской саге «Сумерки» стали все чаще появляться в Сети. Однако создатели еще не давали официальных комментариев о грядущей новинке.
Пользователи стали задумываться, кому же достанутся главные роли Беллы, Эдварда и Джейкоба. В интервью изданию PopCornNews кинокритик Оксана Агапова предложила свою фаворитку на роль «подружки вампира».
По ее словам, шоураннерам стоит обратить внимание на новых актеров, которые еще не успели прославиться. Эксперт подчеркнула, что вновь брать в проект Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера «все равно, что стрелять себе в ногу».
Агапова считает, что актриса Сидни Суини подойдет на роль Беллы. Также нужно рассматривать тех, кто ходит на кастинги франшиз Marvel или искать новые лица в TikTok и YouTube.