«Чужая кровь»: многосерийный фильм о проклятии и любви

Многосерийный фильм «Чужая кровь» смотрите сегодня на телеканале «МИР». Он о непростой судьбе главное героини, которая вышла замуж за партийного карьериста, чтобы спасти любимого. На съемочную площадку для правдоподобности приглашали настоящих цыган. Но не обошлось без настоящих проклятий. Подробнее – Анастасия Лиходедова.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

«Да будь ты проклята со своей любовью».

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Цыганские проклятия – страшная штука. Актеры это ощутили на съемочной площадке.

«У нас даже на пробах случилось. Мы как раз пробовали эту сцену с проклятием, и у нас у главной героини прямо в студии «Мосфильм» – пропускной режим и все – украли сумку с документами, пока шли пробы», – рассказала режиссер сериала «Чужая кровь» Ольга Субботина.

Один из главных героев – цыган Олеко, поэтому в сериале много внимания кочевому народу. Создатели кинокартины изучили историю цыган, их традиции и быт.

«У нас будет большой дом и просторный двор, чтобы мы могли созывать всех своих друзей на праздники. А первый праздник будет рождение сына».

Но суждено ли сбыться этим планам. Цыган Олеко и деревенская красавица Зина – союз несовместимый. Так решили завистники. Счастье влюбленных закончилось прямо в день свадьбы.

«А что случилось?». – «Кони совхозные пропали!».

«Чужая кровь» – это семейная сага. Судьба героев тесно связана в трех поколениях. Действие картины охватило больше 40 лет, поэтому во время съемок актеров пришлось состарить. Для того, чтобы превратить их в бабушек и дедушек, использовали пластический грим. Только на веки уходило по два часа в день.

«Привозят специальное кресло, и в положении лежа накладывают вторую кожу, морщины. Конечно, это было долго, актеры уставали. Ну, а что делать, такая профессия. А потом еще нужно работать 12 часов в этом гриме. Это не так просто, потому что искусственная кожа», – сказала Ольга Субботина.

Герои сериала меняются не только внешне, но и внутренне в соответствии с обстоятельствами. Все три эпохи в картине отличаются по стилистике. Декорации для съемок создавались на киностудии «Мосфильм».

«Мое имя и есть история. Владимир Ильич Ленин освободил революцию: Вилор, папа придумал. Он у меня был маршал, знаток в освобождении».