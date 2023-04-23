Зачем из «Песняров» сделали антисоветчиков?

- Не хотела бы так уж сильно критиковать работу коллег. Но есть принципиальные вещи, о которых стоит сказать. Мне кажется, что в сценарии этого проекта, в самой задумке заложена неправда. Коллектив «Песняры» всем известен. Я была совсем девочкой, потом девушкой и прекрасно помню все, что связано с «Песнярами». Этот коллектив никогда не боролся с системой. А весь фильм построен именно на том, чего не было. Я родилась и долгие годы прожила в самой прекрасной стране - в СССР. Я там имела все! И я помню, как и что там было. Но для этого кино написали сценарий и сняли его люди, которые не жили в то время. Эти люди своим произведением клевещут на мою родину, на страну, в которой я выросла. И вот когда я вижу эту клевету, эту ложь, то чувствую страшную брезгливость и неприятие.