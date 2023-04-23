Зачем из «Песняров» сделали антисоветчиков?

Многосерийные фильмы, основанные на историческом материале и биографиях известных артистов, неизбежно становятся предметом горячих обсуждений.
Сериал «За полчаса до весны» не стал исключением...
Зрители уже посмотрели и обсудили художественно переосмысленные истории жизни Валентины Толкуновой, Муслима Магомаева, Анны Герман, Людмилы Зыкиной, Валерия Ободзинского, Федора Шаляпина, Фаины Раневской... И вот на Первом показали девять серий проекта «За полчаса до весны» про ансамбль «Песняры» и его основателя Владимира Мулявина. Сериал заметно выделяется на общем фоне небывалым количеством продюсеров - их аж 13 человек. Целая армия тех, кто должен все организовать на высшем уровне - от продвижения идеи до конечного результата. Идею им удалось продвинуть на межгосударственный уровень: заказчиками выступили Минкультуры Республики Беларусь и - с российской стороны - федеральный Первый канал. А вот результат оказался спорным.
Режиссер Сергей Русаков признался, что сам десять лет пробивал такой же проект и в России, и в Белоруссии, но безрезультатно:
- Ребятам повезло больше, получили финансирование. И хорошо. Но смотрел и чертыхался. Мулявин по стойкой антисоветской традиции с первых минут - мученик, его притесняют, цензурят, зажимают и т. д. Но история Мулявина — это история возникновения из ничего, ценой таланта и труда невиданного на просторах СССР зверя - фолк-рока, рока по-белорусски. К слову, «Песняры» были самым обласканным властями ансамблем. А в сериале - бесконечная волынка о противостоянии с советской властью... Да не было его! Власть в силу поддержки белорусской народной музыки прощала «Песнярам» и прически, и усы, и своевольность. И выпустила их в 1976 году на гастроли в США! Впервые русский фолк-рок поехал на родину рока и с огромным успехом проехал по 12 штатам. История «Песняров» на самом деле — это не про борьбу с системой. Это история о музыке, драмоделы...
Продюсер Юрий Бабоченок заметил:
- Историю великой группы опошлили картонные актеры с чудовищным гримом. Да и истории, в общем-то, нет. Пятьсот продюсеров в команде, а на выходе ноль! Видимо, были увлечены чем-то другим в процессе кинопроизводства.
Выразила свое мнение о сериале и заслуженная артистка России Оксана Сташенко:
- Не хотела бы так уж сильно критиковать работу коллег. Но есть принципиальные вещи, о которых стоит сказать. Мне кажется, что в сценарии этого проекта, в самой задумке заложена неправда. Коллектив «Песняры» всем известен. Я была совсем девочкой, потом девушкой и прекрасно помню все, что связано с «Песнярами». Этот коллектив никогда не боролся с системой. А весь фильм построен именно на том, чего не было. Я родилась и долгие годы прожила в самой прекрасной стране - в СССР. Я там имела все! И я помню, как и что там было. Но для этого кино написали сценарий и сняли его люди, которые не жили в то время. Эти люди своим произведением клевещут на мою родину, на страну, в которой я выросла. И вот когда я вижу эту клевету, эту ложь, то чувствую страшную брезгливость и неприятие.
Зачем сейчас нашу молодежь заставляют смотреть ложь? Это же искажение истории. История той страны, в которой жила и развивалась группа «Песняры», обласканная властью. На самом деле «Песняры» если и боролись, то только за свое творчество:
«Хотим, чтоб эта песня так звучала, а вот тут чтоб была такая аранжировка...»
Вот тут у них, возможно, были разногласия с чиновниками от культуры. Но и только!
Возникли также вопросы по поводу грима в сериале. Это не я одна заметила. К гриму, к парикам, к постижу (накладные усы и бороды) какое-то неряшливое отношение. А жаль! Я представляю, как актеры снимались, работали и представляли: «Ох, какой же это фильм будет!» Каждый ведь ждет успеха. И никто не подозревает, что получится в итоге. Это особенности кинопроизводства. Но в итоге в этом сериале мы видим странный грим и - самое главное - странный сюжет, основанный на очернении СССР. Кто и зачем заложил в этот фильм такую идеологическую бомбу? Вопрос открытый.