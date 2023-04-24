Главным героем нового остросюжетного сериала станет фашистский каратель

В Петербурге заканчиваются съёмки 8-серийного ретродетектива «Большой дом» (16+), основанного на реальных событиях. В основе сюжета - расследование сотрудниками КГБ дела перебежчика Строганова, ставшего нацистским карателем по кличке «Граф» и заслужившего доверие фашистов показаниями о Вологде.

© Вологда.рф

О разоблачении «графа Строганова» - примкнувшего к карателям младшего сержанта Александра Павловича Строганова, скрывшегося за границей и разоблачённого лишь в 1970 году, газета «Вологда.РФ» подробно рассказала в расследовании «О чём умолчал «Граф» в номере от 14 июля 2021 года.

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Вкратце напомним: в марте 1942 года немецкая разведка отрапортовала о задержании под Ленинградом перебежчика, который располагал «необычайно интересной» информацией о… Вологде и её окрестностях. Рассказанное предателем, видимо, и заставило гитлеровцев отказаться от идеи сухопутного вторжения на Вологодчину. В дальнейшем «Граф» служил в ГФП-520 - отряде карателей так называемой тайной полевой полиции, занимавшейся уничтожением партизанских отрядов, разведгрупп и мирного населения. Когда наша армия начала теснить немцев, Строганов перебрался в Прибалтику, затем – в Германию, а потом удачно эмигрировал в Австралию. А когда услышал от советских моряков об амнистии 1955 года для всех, кто не по своей воле оказался у немцев, решил… вернуться в СССР, выдав себя за простого труса-дезертира, но был разоблачён чекистами. Правда, из всех эпизодов убийств и издевательств удалось доказать только казнь двух человек, а потому военный трибунал, вынося в декабре 1970-го приговор «Графу» и его «коллегам», был более чем снисходителен: 15 лет лишения свободы. По слухам, из тюрьмы Строганов уже не вышел...

Но история «Графа» - не единственное, о чём расскажет новый многосерийный фильм о работе сотрудников спецслужб во время блокады и после Великой Отечественной войны. Ещё одной сюжетной линией станет разоблачение банды «Зиг-Заг» (название расшифровывалось как «Защита интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера»), наладившей связи с фашистами из блокадного Ленинграда и занимавшейся производством фальшивых продуктовых карточек и хищением продовольствия. Правда, не очень понятно, как сценаристы связали «Зиг-Заг» с «Графом»: в реальности всю банду расстреляли в 1942 году ещё до того, как Строганов стал служить у фашистов...

«Большой дом» — это неофициальное название административного здания в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте, построенного в начале 1930-х для управления НКВД. В настоящее время там располагается региональное Управление ФСБ, которое специально для съёмок рассекретило ряд документов.

«Мы порядка двух месяцев работали с петербургскими архивами ФСБ и держали в руках документы, которые долгие годы пролежали под грифом «Секретно», о некоторых фактах мы расскажем первыми. Кроме того, в сериале будет документальная хроника – мы сейчас работаем в московских архивах, чтобы найти записи, которые еще никто не видел. При этом наш сериал – художественное произведение, мы основываемся на реальных событиях, но создаём свою историю», – рассказывает генеральный продюсер проекта Павел Зубенко.

Авторы называют свой сериал «дважды ретрофильмом»: повествование начинается в 1942-м году, а заканчивается в 1965-м, рассказали в пресс-службе «Ленфильма». Постановщиком стал известный режиссёр Егор Кончаловский – сын знаменитого Андрона Кончаловского.

«За последние лет 30 в разных книгах, фильмах, сериалах о сотрудниках НКВД и КГБ было выдано огромное количество информации, большая часть которой была либо спорной, либо негативной. При этом все явления человеческого бытия имеют две стороны. Пока одни сотрудники спецслужб служили на фронте, другие – боролись с многочисленными преступниками, которые подняли голову после того, как Ленинград был заблокирован. У нас нет цели никого обелить, но мы хотим обратить внимание на объективные факты, например, на то, сколько чекистов стали героями СССР», – говорит Егор Кончаловский.

В главных ролях задействованы известные актёры: Сергей Мигицко, Василий Кищенко, Никита Волков, Карина Разумовская, Борис Хвошнянский, Илья Коробко и другие. В роли «Графа» - колоритный Артур Ваха, которого прославила роль молодого Брежнева в одноимённом биографическом телесериале. Кроме того, в фильме появится сам режиссёр-постановщик Егор Кончаловский и один из авторов сценария Мир Станкович.

«Изначально мы планировали, что роль предателя Александра Строганова сыграет Филипп Янковский. Он в принципе был согласен, однако мы просто не сошлись по графикам. В итоге эту роль взял на себя прекрасный актер Артур Ваха. Как только мы начали снимать, то сразу поняли, что он точно на своём месте», – поясняет генеральный продюсер Павел Зубенко.