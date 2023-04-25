Netflix опубликовал первый постер третьего сезона сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix представил постер третьего сезона сериала «Ведьмак», съемки которого стартовали в марте прошлого года. Изображение представлено на странице франшизы в соцсети Twitter.
Публикация сопровождается подписью: «Держитесь крепче. До завтра». Вероятно, что таким образом Netflix намекнул на скорый показ тизера или трейлера грядущего сезона.
За основу третьего сезона взята книга Анджея Сапковского «Час презрения». Героям Геральту, Йеннифер и Цири предстоит столкновение с Братством магов, Нильфгаардом и эльфами.
Слово и дело
Выход нового «Ведьмака» должен состояться летом 2023 года.Отмечается, что Генри Кавилл в последний раз сыграет Геральта в третьем сезоне. В четвертом актера заменит Лиам Хемсворт.