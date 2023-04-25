Netflix опубликовал первый постер третьего сезона сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix представил постер третьего сезона сериала «Ведьмак», съемки которого стартовали в марте прошлого года. Изображение представлено на странице франшизы в соцсети Twitter.

© Слово и дело

Публикация сопровождается подписью: «Держитесь крепче. До завтра». Вероятно, что таким образом Netflix намекнул на скорый показ тизера или трейлера грядущего сезона.

За основу третьего сезона взята книга Анджея Сапковского «Час презрения». Героям Геральту, Йеннифер и Цири предстоит столкновение с Братством магов, Нильфгаардом и эльфами.

Слово и дело