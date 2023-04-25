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Вестерн автора «Настоящего детектива» стал сериалом «Великолепная семёрка»

По данным издания The Hollywood Reporter, автор «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто работает над оригинальной сериальной адаптацией «Великолепной семёрки» для Amazon.

Вестерн автора «Настоящего детектива» стал сериалом «Великолепная семёрка»
© Игромания.ру

Похоже, что проект строится на «переосмыслении» одноимённого ребута 2016 года. Сюжет новой «Семёрки» Пиццолатто будет вращаться вокруг бандита и группы его соратников, которые пытаются защитить поселение иммигрантов в открытой войне с крупными скотоводами в центральном Техасе.

Шоу находится в разработке и получает поддержку со стороны Ника Пеппера, главы американского подразделения Amazon, который рассматривает грядущий вестерн аналогом «Йеллоустона» на Paramount Network. Одним из исполнительных продюсеров проекта значится Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).

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