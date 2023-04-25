Вестерн автора «Настоящего детектива» стал сериалом «Великолепная семёрка»

Похоже, что проект строится на «переосмыслении» одноимённого ребута 2016 года. Сюжет новой «Семёрки» Пиццолатто будет вращаться вокруг бандита и группы его соратников, которые пытаются защитить поселение иммигрантов в открытой войне с крупными скотоводами в центральном Техасе.