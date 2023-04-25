В Сети появился трейлер третьей части «Великого уравнителя»

В Сети появился дебютный трейлер «без цензуры» третьей части «Великого уравнителя», которая станет завершением серии с Дензелом Вашингтоном в главной роли.

Последний фильм расскажет о разборках бывшего морпеха Роберта МакКола с итальянской мафией, которая подвергает друзей героя смертельной опасности. Теперь бандитов ожидает опасное и жестокое возмездие — и скрыться от него не получится.За постановку картины отвечает режиссёр прошлых частей Антуан Фукуа, а ещё в ленте сыграла Дакота Фаннинг («Алиенист»), которая в юности снималась с тем же Вашингтоном в «Гневе» Тони Скотта.