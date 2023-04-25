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Режиссер Кирилл Кузин рассказал, как появился проект «Сергий против нечисти»

Режиссер сериала «Сергий против нечисти» Кирилл Кузин рассказал, как пришла идея создания проекта и объяснил популярность фольклорных героев. Сценарист «Сергия против нечисти» Кирилл Ситников дал Кузину прочитать десятисерийную жуткую историю, и она увлекла кинематографиста. Они предлагали сценарий для разных площадок, но за нее взялся только онлайн-кинотеатр KION.

Кирилл Кузин рассказал, как появился «Сергий против нечисти»
© Слово и Дело

«Не могу сказать, что это был сильно мой жанр, но меня очень радовала именно персоналия героя. Но здорово, что в итоге мы от этого ушли и сделали такое веселое, разухабистое, очень свободное кино», — рассказал Кузин «Центральной службе новостей».

Фольклорные герои популярны, потому что сказки живут со зрителем с самого детства. Все знают, что Кощей бессмертный, но никто не в курсе, как он стал таким. По словам режиссера, создатели проекта приоткрыли дверь в потаенное, отсюда и возник интерес зрителей.

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