Кирилл Кузин рассказал, как появился «Сергий против нечисти»

Режиссер Кирилл Кузин рассказал, как появился проект «Сергий против нечисти»
Режиссер сериала «Сергий против нечисти» Кирилл Кузин рассказал, как пришла идея создания проекта и объяснил популярность фольклорных героев. Сценарист «Сергия против нечисти» Кирилл Ситников дал Кузину прочитать десятисерийную жуткую историю, и она увлекла кинематографиста. Они предлагали сценарий для разных площадок, но за нее взялся только онлайн-кинотеатр KION.
«Не могу сказать, что это был сильно мой жанр, но меня очень радовала именно персоналия героя. Но здорово, что в итоге мы от этого ушли и сделали такое веселое, разухабистое, очень свободное кино», — рассказал Кузин «Центральной службе новостей».
Фольклорные герои популярны, потому что сказки живут со зрителем с самого детства. Все знают, что Кощей бессмертный, но никто не в курсе, как он стал таким. По словам режиссера, создатели проекта приоткрыли дверь в потаенное, отсюда и возник интерес зрителей.