Кирилл Кузин рассказал, как появился «Сергий против нечисти»

«Не могу сказать, что это был сильно мой жанр, но меня очень радовала именно персоналия героя. Но здорово, что в итоге мы от этого ушли и сделали такое веселое, разухабистое, очень свободное кино», — рассказал Кузин «Центральной службе новостей».