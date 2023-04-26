4 самых долгожданных сериала мая
Май обещает быть щедрым на сериальные новинки.
Если вы из тех, кто предпочитает смотреть премьеры с пылу, с жару – эта подборка для вас.
"Рамблер" выбрал несколько сериалов, которые ждут киноманы по всему миру.
"Сантехники Белого дома", 1 мая
Сантехниками в сериале именуют оперативников, которые должны отыскать источники утечки информации в Белом доме. Действие сериала разворачивается во времена правления президента Никсона. В главных ролях – Вуди Харрельсон и Джастин Теру.
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов", 4 мая
Приквел нашумевшего сериала "Бриджеторны" повествует о юности королевы Шарлотты. В 17 лет она приезжает в Лондон, чтобы связать себя узами брака с королем Георгом, которого никогда не видела.
"Бункер", 5 мая
Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. 10 тысяч человек живут в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Герои убеждены – воздух снаружи отравлен, и им ни за что не покинуть подземелье.
"Королева Клеопатра", 10 мая
Сериал повествует о последней царице Египта: о том, как ей приходилось бороться за власть и искать свою любовь.
Не так давно картина оказалась в центре скандала из-за того, что главную роль в ней исполнила темнокожая актриса. Адвокат из Египта даже подал в суд на Netflix, заявив, что сериал пропагандирует "искажающий и стирающий египетскую идентичность афроцентризм".