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4 самых долгожданных сериала мая

Май обещает быть щедрым на сериальные новинки.

4 самых долгожданных сериала мая
© Кадр из сериала "Сантехники Белого дома"

Если вы из тех, кто предпочитает смотреть премьеры с пылу, с жару – эта подборка для вас.

"Рамблер" выбрал несколько сериалов, которые ждут киноманы по всему миру.

"Сантехники Белого дома", 1 мая

Кадр из сериала "Сантехники Белого дома"

Сантехниками в сериале именуют оперативников, которые должны отыскать источники утечки информации в Белом доме. Действие сериала разворачивается во времена правления президента Никсона. В главных ролях – Вуди Харрельсон и Джастин Теру.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов", 4 мая

Кадр из сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

Приквел нашумевшего сериала "Бриджеторны" повествует о юности королевы Шарлотты. В 17 лет она приезжает в Лондон, чтобы связать себя узами брака с королем Георгом, которого никогда не видела.

"Бункер", 5 мая

Кадр из сериала "Бункер"

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. 10 тысяч человек живут в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Герои убеждены – воздух снаружи отравлен, и им ни за что не покинуть подземелье.

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"Королева Клеопатра", 10 мая

Кадр из сериала "Королева Клеопатра"

Сериал повествует о последней царице Египта: о том, как ей приходилось бороться за власть и искать свою любовь.

Не так давно картина оказалась в центре скандала из-за того, что главную роль в ней исполнила темнокожая актриса. Адвокат из Египта даже подал в суд на Netflix, заявив, что сериал пропагандирует "искажающий и стирающий египетскую идентичность афроцентризм".

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