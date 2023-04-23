5 мини-сериалов, с которыми выходные пролетят незаметно

Для тех, кому жалко тратить весенние деньки на сериалы, собрали короткие проекты, которые смотрятся за один день (или ночь).

© Кадр из сериала "Отыграть назад"

В какие шоу вы провалитесь с головой, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Большая маленькая ложь» (2017 — 2019)

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. В сериале рассказывается история о нескольких месяцах, предшествовавших преступлению, — сюжет крутится вокруг пяти семей, чьи дети ходят в один класс. Все они загадочным образом связаны с убийством. В главных ролях звездный актерский состав: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Зои Кравиц и другие.

«Патрик Мелроуз» ( 2018)

Бенедикт Камбербэтч в роли плейбоя, аристократа и алкоголика, который жутко несчастен и живет в своей отдельной реальности, в которой ему приходится выживать день ото дня. Однако все меняется после смерти деспотичного отца главного героя. Теперь Патрику предстоит научиться жить заново и отказаться от пагубных привычек. Но когда он направляется за отцовским прахом в Нью-Йорк, ломка оказывается невыносимой, и главный герой снова поддается соблазну…

«Отыграть назад» (2020)

Грейс Фрейзер — успешный терапевт из Нью-Йорка, у нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Женщина с нетерпением ждет выхода своей первой книги, но накануне происходит непредвиденное — ее считают причастной к убийству девушки, которая была жестоко избита. Вскоре пропадает ее супруг, и сказочная жизнь Грейс оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.

Кадр из сериала "Отыграть назад"

«Мейр из Исттауна» (2021)

Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство матери-одиночки. Детективу Мейр Шиен предстоит раскрыть преступление и параллельно разобраться с проблемами в собственной жизни, в числе которых развод, самоубийство сына и страдающая от наркотической зависимости невестка.

Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»

«В ее глазах» (2021)

Мать-одиночка Луиза заводит роман с привлекательным незнакомцем в баре, но вскоре выясняется, что это ее новый босс Дэвид. Мужчина к тому же женат, но Луиза не может прекратить эту связь. Через какое-то время запутавшаяся женщина становится лучшей подругой жены Дэвида и начинает подозревать, что за их супружескими отношениями скрывается нечто зловещее.