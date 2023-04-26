Боярский и Соколов заменят Назарова и Нагиева в новом сезоне «Кухни»

Актеры Ольга Кузьмина и Марк Богатырев, которые известны по ролям Макса и Насти в сериале «Кухня», разместили в социальных сетях совместное видео, соответствующим образом рассказав о начале съемок нового сезона.

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Кузьмина сообщила, что специально покрасила волосы в ярко-рыжий, чтобы партнер “узнал” ее. «И снова рыжие будни. Снимаем, загораем, радуемся погоде», — прокомментировала она.

До этого актриса уже отмечала, что не против принять участие в продолжении «Кухни», если линия ее Насти получит новое развитие. Потому что, с ее слов, в «35 лет изображать 18-летнюю как-то странно».

На просторах интернета сразу же прокомментировали публикацию Кузьминой: «Вряд ли опальный Назаров* появится в “Кухне” в главной роли». А сама актриса при этом приоткрыла тайну, кто вместо Назарова и Нагиева будет играть в новом сезоне проекта, показав в своем видеоролике актерские вагончики Михаила Боярского и Андрея Соколова.

Стоит напомнить, что в январе Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова из-за антироссийских заявлений. После этого артисты уехали из России.