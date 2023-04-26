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Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Netflix представил трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак", сюжет которого основан на романе "Час Презрения" Анджея Сапковского. Премьера состоится на Netflix 29 июня.

Сезон будет разделен на две части: пять серий выйдет 29 июня, еще три эпизода - 27 июля. Он станет последней частью, в которой роль Геральта из Ривии исполнит Генри Кавилл. В четвертом сезоне этого персонажа сыграет Лиам Хемсворт.

Режиссером проекта выступила Лорен Шмидт Хиссрич. Помимо Генри Кавилла в съемках принимали участие Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга), Джои Бэти (Лютик), Барт Эдвардс (Эмгыр, Йож) и Мими Дивени (Фрингилья Виго).

Премьера первого сезона "Ведьмака" состоялась в 2019 году.

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