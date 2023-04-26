Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Сезон будет разделен на две части: пять серий выйдет 29 июня, еще три эпизода - 27 июля. Он станет последней частью, в которой роль Геральта из Ривии исполнит Генри Кавилл. В четвертом сезоне этого персонажа сыграет Лиам Хемсворт.