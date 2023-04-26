Не только «Клиника» и «Доктор Хаус»: сериалы о медицине

Сюжеты, связанные с медициной, как правило, популярны и привлекательны.

© Кадр из сериала «Больница Никербокер»

Непростая работа врача, разные истории пациентов, взаимоотношения между самими докторами — все это переплетается в целые фильмы и сериалы.

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Вы наслышаны о «Доктор Хаусе» и «Клинике». Но помимо этих сериалов есть не менее интересные. Делимся подборкой.

Страна: Великобритания

Этот сериал с Дэниелом Рэдклиффом и Джоном Хэммом в главных ролях является экранизацией одноименного цикла рассказов Михаила Булгакова. По сюжету революционное время юный врач Бомгард Владимир прибывает в маленькую деревню, где лечит местных жителей. Главный герой сталкивается с постоянными суевериями своих пациентов и их странными историями болезней.

Страна: Великобритания

Этот сериал погружает в жизнь группы врачей-практикантов. Главный герой Адам — ординатор родильного отделения государственной больницы, где постоянно не хватает персонала, а оборудование устарело. Каждый день новый челлендж перед молодым врачом.

Страна: США

Стильная драма Стивена Содерберга о том, как врачи борются за жизни пациентов, не имея никаких антибиотиков и современных технологий. На фоне этого разворачивается жестокая история хирурга Джона Тэкери (Клай Оуэн), страдающего от пристрастия к кокаину и опиуму.

Страна: США

Шон МакНамара и Кристиан Трой — два пластических хирурга, которые делают в собственной частной клинике в Майами дорогостоящие операции. Шон и Кристиан еще и друзья. Поэтому рабочее часто пересекается с личным. Однако между ними не раз возникают разногласия. И если Кристиан работают только ради денег и признания, то Шон готов делать бесплатные операции тем, кто в этом действительно нуждается.

Страна: США

Доктор Эддисон Монтгомери приезжает в Лос-Анджелес и начинает новую жизнь. Героиня получает работу в частной клинике, где небольшая команда, а пациентов значительно меньше, чем в обычных больницах. Все вместе они лечат пациентов, влюбляются, переживают личные проблемы и поддерживают друг друга.

Страна: США

Еще одна драма для тех, кому интересны переплетения во взаимоотношениях и бурные романы. Только в отличие от «Частной практики» герои работают в большой клинике Сиэтла, одной из лучших в городе. Врачи-хирурги каждый день сталкиваются с трудностями не только профессиональной жизни, но и личной.

Страна: США

Американский телесериал включает в себя 15 сезонов, и до 2019 года он был самой длинной медицинской драмой, показанной в прайм-тайм. Но скоре «Анатомия страсти» побила рекорд. В сериале рассказывается история жизни врачей из окружной больницы города Чикаго. Часто обсуждаются вопросы травм и болезней, отношения пациентов и врачей к смерти, а также тема самоубийств.

Страна: США