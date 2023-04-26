5 лучших сериалов с Анной Старшенбаум

Российская актриса театра и кино Анна Старшенбаум отмечает день рождения — 26 апреля ей исполняется 34 года. Карьеру девушка начала в возрасте 14 лет, когда бросила школу и поступила в Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева, где участвовала, в основном, в массовках. После знакомства с Владимиром Назаровым Старшенбаум снялась в эпизодической роли в фильме «Продается детектор лжи» (2005). А вот первую главную роль актриса получила лишь в 2008 году, сыграв в картине Леонида Рыбакова «Скажи Лео».

© Кадр из сериала "Психологини"

Какие сериалы с участием Старшенбаум стоит посмотреть, чтобы познакомиться с ее творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«В раю нет мест» (2021)

Геолог Вика и геофизик Андрей — бывшие любовники, чья душевная рана от расставания еще свежа. Их вызывают на место падения метеорита в глухом лесу, и судьба дарит героям еще один шанс — они попадают во временную аномалию и начинают путешествие по прошлому, переживая еще раз все значимые события своей жизни, пытаясь исправить ошибки. В новой реальности Вика и Андрей пытаются поступать «правильно», но каждый раз этого оказывается недостаточно, чтобы переломить судьбу…

Кадр из сериала "В раю нет мест"

«Врачебная ошибка» (2020)

Мария Журавлева — талантливый хирург. Она молода и красива, ее ценят коллеги и пациенты, а недавно она встретила настоящую любовь. Мария могла бы быть абсолютно счастлива, есть только одно «но». На самом деле Марии Журавлевой… нет в живых. Под ее именем живет и работает другая девушка — отсидевшая в колонии за врачебную ошибку Зоя Ковалевская.

Кадр из сериала "Врачебная ошибка"

«Психологини» (2017— 2019)

Встретившись спустя десять лет, выпускницы психфака Вика, Таня и Алина понимают, что Фрейд и другие выдающиеся деятели психологии не спасают личную жизнь. Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Подруги сблизились снова, чтобы помогать друг другу профессиональным советом, когда диагноз нужно поставить не пациенту, а самой себе.

«Волшебник» (2017)

Три друга Андрей Гончаров, Алексей Девятов и Пургин придумали прибыльный бизнес. Первый изображает из себя экстрасенса Светозара, а двое других собирают информацию о клиентах. Светозар разыскивает без вести пропавших, возвращает блудливых мужей в семью, притягивает удачу и становится очень популярной фигурой в Москве. Но когда на кону жизнь любимого человека, ему приходится сотворить настоящее чудо.

Кадр из сериала "Волшебник"

«Семейный бизнес» (2014 — 2016)

Илья Пономарев — бизнесмен, погрязший в долгах. Ему срочно необходимо найти новый источник дохода, чтобы избавиться от внимания судебных приставов. Мужчина решает последовать совету своего друга Николая Степановича и стать опекуном пятерых детей-сирот, чтобы ежемесячно получать деньги на их содержание. Теперь у Пономарева, помимо финансовых проблем, появились новые — как найти подход к каждому приемному ребенку, учитывая их характеры и желания.