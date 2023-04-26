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Третий сезон «Ведьмака» прервется на самом интересном месте

25 апреля Netflix опубликовал первый тизер третьего сезона «Ведьмака», в котором сообщил о разделении продолжения на две части. Первые пять эпизодов выйдут 29 июня, а остальные три — 27 июля.

Третий сезон «Ведьмака» прервется на самом интересном месте
© Чемпионат.com

Как рассказала шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич, сценаристы не планировали делить сезон на несколько частей. Однако девушка считает, что это пойдёт сериалу только на пользу, ведь пятый эпизод закончится на самом интересном месте.

Во время написания сценария мы не планировали разделять третий сезон. Фанаты, знакомые с книгой «Час презрения», знают об эпическом событии, которое сделает континент таким, каким мы его знаем. И пятый эпизод закончится на клиффхэнгере — мы не смогли бы спланировать третий сезон лучше.

Тем временем фанаты недовольны не только разделением сезона на две части, но и будущим уходом Генри Кавилла. Для британского актёра третий сезон станет последним — в дальнейшем его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

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