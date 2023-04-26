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1 час назад

Второй сезон продолжения "Секса в большом городе" выйдет в июне

Российская Газета

Появился трейлер (18+) второго сезона сериала "И просто так", продолжения культового "Секса в большом городе". Премьера "новой главы" состоится в июне на Max.

Второй сезон продолжения "Секса в большом городе" выйдет в июне
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В трейлере героиня Кэрри (Сара Джессика Паркер) рассуждает о том, что прошлое нужно оставлять в прошлом, "но не всегда". В этот момент на пороге ее дома появляется бывший жених Эйдан (Джон Корбетт).

Герои были обручены в сериале "Секс в большом городе", но помолвку в итоге разорвали и Эйдан женился на другой. Как известно из первого сезона "И просто так", счастливый брак Кэрри завершился ее внезапным вдовством, и теперь героиня приходит в себя.

Отметим, что первый сезон сериала с участием Кристин Дэвис и Синтии Никсон был тепло принят публикой.

Сериалы,Секс в большом городе,Сара Паркер,Синтия Никсон,Джон Корбетт,
18+
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