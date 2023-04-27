Кристина Казинская — о популярности сериала «Чернобыль: зона отчуждения»

Кристина Казинская – российская актриса, известная по роли Ани в нашумевшем сериале «Чернобыль: зона отчуждения». Также она снималась в лентах «Прости за любовь», «Беспринципные» и других.

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В интервью «ФедералПресс» Кристина рассказала, почему так популярен сериал про Чернобыль, хотела ли она побывать в «зоне» и снимается ли в новых проектах.

Кристина, подскажите, были ли вы в Чернобыле? А если нет, хотели бы там побывать?

— Нет, я не была там. И если честно, я смотрела столько документальных материалов и разного материала по этой теме... Но побывать там не хочется.

Как вы считаете, почему сериал «Чернобыль: зона отчуждения» до сих пор вызывает такой большой отклик у аудитории?

— Потому что он живой. Он живой, настоящий, не пластилиновый, не искусственный. Я считаю, что история очень интересная, не притянута за нос. Он искренний. И в нем живое дыхание. И это очень подкупает зрителя.

Вы с кем-нибудь дружите из партнеров по сериалу?

— Да, мы дружим с Лерой Дмитриевой (играла рыженькую Настю в сериале «Чернобыль: зона отчуждения». – Прим. ред.) и Анваром Халилулаевым (играл роль компьютерного гения Гоши. – Прим. ред.) уже много лет.

Кристина, в каких проектах вы снимаетесь сейчас?