Актриса рассказала об инциденте с Васильевым на съемках сериала «Сваты»

Актриса Кравченко рассказала об инциденте с Васильевым на съемках сериала «Сваты»
Актриса Татьяна Кравченко рассказала о конфликте коллеги Анатолия Васильева с режиссером сериала «Сваты» Андреем Яковлевым, из-за которого продюсерам проекта пришлось убрать артиста из сценария.
Как утверждает актриса, напряжение между режиссером и актером в какой-то момент достигло предела. Скандалы и жалобы актера на низкое качество материала вынудили съемочную группу убрать Васильева из проекта.
«Работа должна быть в радость, тем более в таком позитивном проекте. На «Сватах» очень сплоченная группа. За исключением инцидента с Васильевым, все шло великолепно», — рассказала она в одном из интервью «Собеседнику».
Ранее, сыгравшая в «Сватах» Женю, украинская актриса Анна Кошмал осудила российских коллег. Кравченко пришлось напомнить артистке, как съемочная группа переживала за ее здоровье после несчастного случая.