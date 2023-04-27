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Актриса Кравченко рассказала об инциденте с Васильевым на съемках сериала «Сваты»

Актриса Татьяна Кравченко рассказала о конфликте коллеги Анатолия Васильева с режиссером сериала «Сваты» Андреем Яковлевым, из-за которого продюсерам проекта пришлось убрать артиста из сценария.

Актриса рассказала об инциденте с Васильевым на съемках сериала «Сваты»
© Слово и Дело

Как утверждает актриса, напряжение между режиссером и актером в какой-то момент достигло предела. Скандалы и жалобы актера на низкое качество материала вынудили съемочную группу убрать Васильева из проекта.

«Работа должна быть в радость, тем более в таком позитивном проекте. На «Сватах» очень сплоченная группа. За исключением инцидента с Васильевым, все шло великолепно», — рассказала она в одном из интервью «Собеседнику».

Ранее, сыгравшая в «Сватах» Женю, украинская актриса Анна Кошмал осудила российских коллег. Кравченко пришлось напомнить артистке, как съемочная группа переживала за ее здоровье после несчастного случая.

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