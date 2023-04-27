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2 часа назад

Алексей Акимов станет режиссером третьего сезона "Вампиров средней полосы"

Газета.Ruиещё 1

Шоураннер и автор сериала "Вампиры средней полосы" Алексей Акимов станет режиссером третьего сезона проекта. Об этом он рассказал в разговоре с "АиФ".

Алексей Акимов станет режиссером третьего сезона "Вампиров средней полосы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Так вышло, что и режиссер первого сезона Антон Маслов, и режиссер второго Дима Грибанов заняты на других проектах Start. Мы подумали, что сейчас будет сложно брать другого режиссера, вводить его в этот новый мир… Поэтому решили, что это место — как хранитель традиций первых сезонов — займу я", — отметил Акимов.

Сериал "Вампиры средней полосы" рассказывает про жизнь упырей в Смоленске — об их законах, трудностях и взаимодействии с людьми. Ранее писатель Сергей Лукьяненко насчитал пять отсылок к "Дозорам" во втором сезоне "Вампиров средней полосы".

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