Алексей Акимов станет режиссером третьего сезона "Вампиров средней полосы"

"Так вышло, что и режиссер первого сезона Антон Маслов, и режиссер второго Дима Грибанов заняты на других проектах Start. Мы подумали, что сейчас будет сложно брать другого режиссера, вводить его в этот новый мир… Поэтому решили, что это место — как хранитель традиций первых сезонов — займу я", — отметил Акимов.