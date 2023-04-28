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Вышел русский трейлер сериала о Брижит Бардо с внуком Жан-Поля Бельмондо

Онлайн-кинотеатр START выложил русский трейлер сериала "Брижит Бардо: искусство жить", который выйдет на этой платформе в мае.

Проект расскажет об удивительной жизни французской дивы, в том числе - о начале её головокружительной карьеры. Хронология разместится с 1949 года, когда актриса впервые появилась на обложке журнала, до рождения сына в 1960 году.

Режиссеры и сценаристы - мать и сын, Даниэль ("Сезанн и я") и Кристофер Томпсон ("Стейк от кутюр").

В главной роли - дебютантка Джулия де Нуньес, а кинорежиссера и первого мужа Бардо Роже Вадима сыграет Виктор Бельмондо - внук Жан-Поля Бельмондо.

Премьера - в мае, более точной даты премьеры пока нет.

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