Начались съемки финальных серий детектива "Сергий против нечисти"

«В первую очередь зрителей удивит переход в отношениях Сергия и Кати на новый уровень. Изменится и визуальная составляющая, и монтажные приемы. Кроме того, зрителей порадуют наши новые персонажи-«нечисти». Это будет неожиданно. Конечно, мы придерживаемся стилистики сериала, но в то же время, новые серии будут в чуть более светлой тональности», — поделился Волгин.