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1 час назад

Начались съемки финальных серий мистического детектива "Сергий против нечисти"

Газета.Ru

Стартовали съемки финальных серий проекта «Сергий против нечисти». Об этом сообщили «Газете.Ru» представители онлайн-кинотеатра KION.

Начались съемки финальных серий детектива "Сергий против нечисти"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новых сериях капитан полиции Кракин попал в мир нечисти. После победы Сергия, Кати и Тетушки над Вием герои выяснят, что кто-то из них сам стал чудовищем высшего порядка. Когда беда коснется Кати, Сергий пойдет на сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти напарницу. Этот договор станет причиной разногласий между протагонистами.

Помимо Бабы Яги, в финальных сериях герои столкнуться с новой нечистью — Лихо Одноглазое, гули, могучие джинны (ифриты) и многие другие. Режиссером финальных серий стал Андрей Волгин.

«В первую очередь зрителей удивит переход в отношениях Сергия и Кати на новый уровень. Изменится и визуальная составляющая, и монтажные приемы. Кроме того, зрителей порадуют наши новые персонажи-«нечисти». Это будет неожиданно. Конечно, мы придерживаемся стилистики сериала, но в то же время, новые серии будут в чуть более светлой тональности», — поделился Волгин.

В ролях — Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Елена Подкаминская, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская, Андрей Кулаков, Сергей Степин, Наталья Тетенова.

Сериалы,Наталья Тетенова,Дмитрий Куличков,Сергей Степин,Андрей Кулаков,Елена Подкаминская,Роман Маякин,Андрей Волгин,Лукерья Ильяшенко,Ирина Розанова,
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