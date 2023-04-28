Начались съемки финальных серий детектива "Сергий против нечисти"

Стартовали съемки финальных серий проекта «Сергий против нечисти». Об этом сообщили «Газете.Ru» представители онлайн-кинотеатра KION.
В новых сериях капитан полиции Кракин попал в мир нечисти. После победы Сергия, Кати и Тетушки над Вием герои выяснят, что кто-то из них сам стал чудовищем высшего порядка. Когда беда коснется Кати, Сергий пойдет на сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти напарницу. Этот договор станет причиной разногласий между протагонистами.
Помимо Бабы Яги, в финальных сериях герои столкнуться с новой нечистью — Лихо Одноглазое, гули, могучие джинны (ифриты) и многие другие. Режиссером финальных серий стал Андрей Волгин.
«В первую очередь зрителей удивит переход в отношениях Сергия и Кати на новый уровень. Изменится и визуальная составляющая, и монтажные приемы. Кроме того, зрителей порадуют наши новые персонажи-«нечисти». Это будет неожиданно. Конечно, мы придерживаемся стилистики сериала, но в то же время, новые серии будут в чуть более светлой тональности», — поделился Волгин.
В ролях — Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Елена Подкаминская, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская, Андрей Кулаков, Сергей Степин, Наталья Тетенова.