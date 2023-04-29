На HBO Max вышел сериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен

На HBO Max вышли три серии криминально-психологического сериала «Любовь и смерть». Главные роли в нём исполнили Элизабет Олсен («Ванда/Вижн») и Джесси Племонс («Власть пса»).

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Проект – интерпретация событий, имевших место в Техасе в 80-е годы прошлого века. История Кэнди Монтгомери, убившей подругу топором после внебрачной связи с её мужем, получила широкую огласку в прессе и повлекла за собой громкий судебный процесс.