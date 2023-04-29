На HBO Max вышел сериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен
На HBO Max вышли три серии криминально-психологического сериала «Любовь и смерть». Главные роли в нём исполнили Элизабет Олсен («Ванда/Вижн») и Джесси Племонс («Власть пса»).
Проект – интерпретация событий, имевших место в Техасе в 80-е годы прошлого века. История Кэнди Монтгомери, убившей подругу топором после внебрачной связи с её мужем, получила широкую огласку в прессе и повлекла за собой громкий судебный процесс.
Поставила сериал уроженка Далласа Лесли Линка Глаттер. Помимо Олсен и Племонса в проекте приняли участие Лили Рэйб, Патрик Фьюджит, Амели Дэллимор и др. Начиная с 4-го мая, HBO Max каждую неделю будет выпускать по новому эпизоду.