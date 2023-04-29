$80.51-1.0588.37-1.83

На HBO Max вышел сериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен

На HBO Max вышли три серии криминально-психологического сериала «Любовь и смерть». Главные роли в нём исполнили Элизабет Олсен («Ванда/Вижн») и Джесси Племонс («Власть пса»).

На HBO Max вышел сериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен
© Inc-News

Проект – интерпретация событий, имевших место в Техасе в 80-е годы прошлого века. История Кэнди Монтгомери, убившей подругу топором после внебрачной связи с её мужем, получила широкую огласку в прессе и повлекла за собой громкий судебный процесс.

Поставила сериал уроженка Далласа Лесли Линка Глаттер. Помимо Олсен и Племонса в проекте приняли участие Лили Рэйб, Патрик Фьюджит, Амели Дэллимор и др. Начиная с 4-го мая, HBO Max каждую неделю будет выпускать по новому эпизоду.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий