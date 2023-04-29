$80.51-1.0588.37-1.83

Какие сериалы смотреть в мае 2023 года

Джастин Теру и Вуди Харрельсон провоцируют Уотергейт, Пит Дэвидсон шутит про свою жизнь, Ребекка Фергюсон живет под землей, Патрисия Аркетт становится частной сыщицей, Арнольд Шварценеггер узнает, что его дочь служит в ЦРУ (как и он сам), Иван Янковский ищет людей и спасает себя (или спасает людей и ищет себя), а Алла Сигалова делает постановку в Большом театре.

Какие сериалы смотреть в мае 2023 года
© Кадр из сериала «Платонические отношения»

"Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.

Видео дня

«Сантехники Белого дома» («White House Plumbers») — мини-сериал

Шоу про Джорджа Гордона Лидди и Говарда Ханта — бывших агентов спецслужб, которым была поручена ликвидация утечек документов в Пентагоне, однако вместо этого они ненароком спровоцировали уотергейтское дело и отставку президента Ричарда Никсона. Главных героев сыграли Джастин Теру и Вуди Харрельсон, также в актерский состав вошли Донал Глисон, Лина Хиди, Кирнан Шипка и Ф. Мюррей Абрахам.

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» — мини-сериал

Спин-офф хита Шонды Раймс «Бриджертоны» про юность королевы Шарлотты. В сериале покажут, как она прибывает в Лондон, осваивается в новом дворце, обществе и браке, а в итоге превращается в одного из самых ярких монархов Европы.

«Мир! Дружба! Жвачка!» — 3 сезон

Ностальгическая подростковая драма в новых сериях опишет лето 1996 года, прошедшее под лозунгом предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй, или проиграешь». Главные герои готовятся к выпуску из школы и вступлению во взрослую жизнь, а в их родной Туле появляется очередной криминальный авторитет.

«Ничегошеньки» («Bupkis») — 1 сезон

Комедия по мотивам жизни комика Пита Дэвидсона с ним же в главной роли. Его дедушку играет Джо Пеши (который не снимался в сериалах с 80-х), а мать — Эди Фалко.

«Укрытие» («Silo») — 1 сезон

Научно-фантастическая антиутопия по романам Хью Хауи про будущее, в котором человечество живет в гигантском подземном бункере в несколько сотен этажей. В главной роли — звезда франшизы «Миссия невыполнима» Ребекка Фергюсон.

«Великая» («The Great») — 3 сезон

Возвращение псевдоисторической сатиры про российскую императрицу Екатерину II с Эль Фаннинг и Николасом Холтом. В третьем сезоне их герои будут пытаться спасти свой брак.

«Детектив под кайфом» («High Desert») — 1 сезон

Комедия про женщину с мерцающей зависимостью (Патрисия Аркетт), которая после смерти матери решает начать новую жизнь и стать частной сыщицей. В шоу также снялись Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек») и Руперт Френд («Гордость и предубеждение»).

«Балет» — 1 сезон

Драма от режиссера «Happy End» Сагандживева, в которой бывшая прима-балерина с мировым именем возвращается в Россию спустя 40 лет жизни за границей, чтобы поставить спектакль на сцене Большого театра. Главную героиню сыграла Алла Сигалова («Небо в алмазах»), сменившая в этой роли Ингеборгу Дапкунайте. Также в шоу снялись Федор Бондарчук, Мария Фомина и Игорь Гордин.

«Платонические отношения» («Platonic») — 1 сезон

Комедия, где Роуз Бирн («Астрал», «Люди Икс: Апокалипсис») и Сет Роген («SuperПерцы», «Ананасовый экспресс») изображают бывших лучших друзей, которые воссоединяются спустя много лет на экваторе жизни.

«Американец китайского происхождения» («American Born Chinese») — 1 сезон

Комедийный боевик по комиксам Джина Луен Янга про школьника, который ввязывается в противостояние богов и богинь из китайской мифологии (одну из них играет Мишель Йео).

«Очищение» («The Clearing») — мини-сериал

Психологический триллер про женщину, которая пытается помешать опасному культу похищать детей. Шоу вдохновлено историей реальной австралийской секты «Семья», сформированной в 60-е годы. В главных ролях снялись Тереза Палмер («Открытие ведьм»), Миранда Отто («Властелин колец», «Леденящие душу приключения Сабрины») и Гай Пирс («Помни»).

«ФУБАР» («FUBAR») — 1 сезон

Шпионская комедия, в которой отец (Арнольд Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро из фильма «Топ Ган: Мэверик») внезапно выясяют, что оба служат агентами ЦРУ, и понимают, что на самом деле ничего друг о друге не знают. Оригинальное название «FUBAR» — аббревиатура фразы «Fucked Up Beyond All Repair/Recognition» (что можно примерно перевести как «безнадежно про******»).

«Плейлист волонтера» — 1 сезон

Драма с Иваном Янковским о молодом человеке, который устраивается волонтером в поисково-спасательный отряд, а параллельно пытается наладить разваливающуюся личную жизнь. Основой сериала стала книга волонтера «ЛизыАлерт» Мравко Штапича.

Сериалы, Дом, который построил Джек, Гордость и предубеждение, Небо в алмазах, Миссия невыполнима, Помни, SuperПерцы, Укрытие, Астрал, Помнить, Люди Икс: Апокалипсис, Семья, Великая, Пит Дэвидсон, Патрисия Аркетт, Джо Пеши, Мария Фомина, Донал Глисон, Роуз Бирн, Миранда Отто, Лина Хиди, Игорь Гордин, Руперт Френд, Мэтт Диллон, Алла Сигалова, Мишель Йео, Николас Холт, Вуди Харрельсон, Ребекка Фергюсон, Сет Роген, Тереза Палмер, Джастин Теру, Ингеборга Дапкунайте, Иван Янковский, Ричард Никсон, Арнольд Шварценеггер, Борис Ельцин, Федор Бондарчук, ЦРУ, Администрация США, Пентагон
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий