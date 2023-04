Какие сериалы смотреть в мае 2023 года

«Сантехники Белого дома» («White House Plumbers») — мини-сериал

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» — мини-сериал

«Мир! Дружба! Жвачка!» — 3 сезон

«Ничегошеньки» («Bupkis») — 1 сезон

«Укрытие» («Silo») — 1 сезон

«Великая» («The Great») — 3 сезон

«Детектив под кайфом» («High Desert») — 1 сезон

«Балет» — 1 сезон

«Платонические отношения» («Platonic») — 1 сезон

«Американец китайского происхождения» («American Born Chinese») — 1 сезон

«Очищение» («The Clearing») — мини-сериал

«ФУБАР» («FUBAR») — 1 сезон

Шпионская комедия, в которой отец (Арнольд Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро из фильма «Топ Ган: Мэверик») внезапно выясяют, что оба служат агентами ЦРУ, и понимают, что на самом деле ничего друг о друге не знают. Оригинальное название «FUBAR» — аббревиатура фразы «Fucked Up Beyond All Repair/Recognition» (что можно примерно перевести как «безнадежно про******»).