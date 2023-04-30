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Валюха из «Сватов» объяснила внезапную смерть главного героя сериала

Внезапная смерть героя Юрия Анатольевича в сериале «Сваты» изначально не была прописана в сценарии. Об этом рассказала Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в проекте.

Валюха из «Сватов» объяснила внезапную смерть главного героя
© Слово и Дело

Режиссеры были вынуждены пойти на такой шаг из-за скверного характера актера Анатолия Васильева, который исполнил роль Юрия Анатольевича. По словам Кравченко, он выводил из себя всех участников съемочной команды.

После этого сценаристам пришлось искать нового жениха для героини Ольги Николаевны. В итоге ее выдали замуж за другого пенсионера.

Такой режиссерский ход положительно сказался на сериале. После этого на экраны вышло еще несколько сезонов проекта.

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