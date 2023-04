Съемки второго сезона The Last of Us начнутся через несколько месяцев

В беседе с журналистами издания Deadline авторы сериала The Last of Us Нил Дракманн и Крейг Мазин рассказали, когда примерно начнутся съёмки второго сезона. По их словам, до старта производства осталось несколько месяцев, но точную дату они не озвучили.

© Чемпионат

До начала съемок осталось несколько месяцев, а не лет.

Мазин также не стал раскрывать сюжетные подробности продолжения, но отметил, что в сценарии он с Дракманном опираются на «исходный материал». Уже известно, что во втором сезоне к своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Издание Variety недавно сообщило о том, что HBO планирует выдвинуть на премию «Эмми» российского оператора сериала The Last of Us Ксению Середу, которая сняла первый эпизод. Также Ксения работала над второй и седьмой сериями.