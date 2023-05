Возвращение Шварценеггера и другие сериалы мая

Как бы мы ни боялись возвращения лихих девяностых, камбэк все равно состоится — пока, к счастью, только в виде огромной порции ностальгических сериалов, которые выходят в последний месяц весны.

© Lenta.ru

Зрителей ждут третий сезон проекта «Мир! Дружба! Жвачка!», приквел «Гремлинов», шоу от создателя «Самурая Джека», возвращение маппетов и Арнольда Шварценеггера, а также новая комедия Пита Дэвидсона, воссоединение актеров из «Все везде и сразу» и долгожданный проект о уотергейтском скандале с Вуди Харрельсоном. Лучшие сериалы мая — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

Видео дня

«Маленький огонек» / A Small Light

Исторический сериал расскажет историю уроженки Нидерландов Мип Гиз, которая годами помогала укрывать от нацистов юную немку еврейского происхождения Анну Франк, ставшую автором знаменитого дневника о жизни в условиях геноцида. В главных ролях — Бел Паули, Джо Коул, Лив Шрайбер и Эшли Брук.

Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов, первые два выходят 1 мая на Disney+

«Сантехники Белого дома» / White House Plumbers

Вторая историческая драма месяца посвящена уотергейтскому скандалу, в начале 1970-х приведшему к отставке президента США Ричарда Никсона. Шоу сфокусируется на «Сантехниках», специальной расследовательской группе Белого дома, созданной после публикации в СМИ бумаг Пентагона о войне во Вьетнаме. В задачи «Сантехников», часть которых впоследствии прозвали «фиксерами Никсона», входило пресечение новых утечек классифицированной информации в прессу. В ролях — Вуди Харрельсон, Джастин Теру, Лина Хиди и Кирнан Шипка. Режиссером выступил работавший над «Вице-президентом» Дэвид Мандел.

В мини-сериал войдут пять серий, премьера пилота — 1 мая на HBO

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Популярный российский сериал о жизни детей девяностых, взросление которых пришлось на разгар больших перемен в стране, возвращается с третьим сезоном. В главных ролях — Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин, Валентина Ляпина и Юра Борисов.

Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые два выходят 4 мая на Premier

«Ничегошеньки» («Пустяк») / Bupkis

Звезда Saturday Night Live — комик, актер и музыкант Пит Дэвидсон — вновь снимает беллетризованную версию собственной жизни, как уже отчасти делал ранее в хитовом «Короле Стейтен-Айленда». Объединившись со сценаристом своей дебютной полнометражной комедии Дэйвом Сайрусом и работавшим над «Царем горы» Джудой Миллером, Дэвидсон собрал огромный звездный каст, включающий Джо Пеши, Иди Фалько, Кинана Томпсона, Джона Стюарта, Стива Бушеми, Рэя Романо, Эла Гора и рэпера Метод Мэна.

В шоу войдут восемь серий, все они выходят 4 мая на Peacock

«Другие двое» / The Other Two

Комедийный сериал о жизни семьи, в которой неожиданно для всех появилась настоящая поп-звезда, дотянул до третьего сезона. Кэри и Брук (Дрю Тервер и Хелен Йорк) ведут праздное существование и не думают о будущем, но все меняется, когда их 14-летний младший брат (Кейс Уокер) становится знаменитым. В новой части также снялись Энн Дауд, Дилан О'Брайен, Бен Платт.

Третий сезон будет состоять из 10 эпизодов, премьера — 4 мая на HBO Max

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» / Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Приквел сверхпопулярного сериала «Бриджертоны» возьмется за, должно быть, самого интригующего персонажа околоисторической костюмной драмы — королеву Шарлотту, регентшу с африканскими корнями, на плечи которой из-за нездоровья мужа пало правление Великобританией. Роль молодой королевы исполнит Индия Амартейфио («Сексуальное просвещение»), но и сыгравшая пожилую Шарлотту в «Бриджертонах» Голда Рошевель также появится в новом проекте.

Приквел будет состоять из шести эпизодов, все они выходят 4 мая на Netflix

«Звездные войны: Видения» / Star Wars: Visions

В международный день «Звездных войн» фанатов франшизы ждет подарок от Disney — второй сезон антологии короткометражных анимационных фильмов, посвященных вселенной Джорджа Лукаса. В новую часть войдут работы студий из Южной Африки, Чили, Южной Кореи, Японии, Ирландии, Индии. Великобритании и Испании.

Во второй сезон войдут девять серий, премьера — 4 мая на Disney+

«Отчаянная невеста»

33-летняя Алиса (Анна Зайцева) наконец расстается с женатым любовником Лукасом (Пьер Бурель), узнав, что супруга возлюбленного ждет уже третьего ребенка, и разводиться пара не собирается. Мама Алисы (Юлия Ауг) убеждает дочь, что в ее годы шансов выйти замуж и родить практически не осталось, нужно торопиться. Мать и дочь заключают договор: в течение года Алиса должна найти мужа и забеременеть, иначе ей придется рожать от лучшего друга Паши (Василий Михайлов).

В сериал войдут 5 эпизодов, премьера — 4 мая на Kion, трейлер — по ссылке

«Единорог: Вечные воины» / Unicorn: Warriors Eternal

Новый проект от культового российско-американского мультипликатора Геннди Тартаковского («Монстры на каникулах», «Самурай Джек», «Лаборатория Декстера» и недавний хит «Первобытный») развернется в фэнтезийной стимпанк-вселенной. По сюжету три древних воина, защищающих мир от зла, перерождаются на Земле, чтобы столкнуться с новой угрозой. Проблема заключается еще и в том, что очнулись они не в привычных телах взрослых людей, но стали подростками. «Единорога» Тартаковский задумал еще во времена работы на Cartoon Network, однако для запуска мультсериала в производство ему потребовалось почти 20 лет.

Мультсериал будет состоять из десяти эпизодов, первые два выходят 5 мая на Adult Swim и HBO Max

«Бункер» / Silo

Выпустившая «Основание» и «Экстраполяции» Apple продолжает штурмовать непростой жанр научной фантастики — новый проект студии основан на романах американского фантаста Хью Хоуи. Действие разворачивается в пост-апокалиптическом будущем, в котором население ставшей непригодной для жизни Земли сократилось до жалкого десятка тысяч человек. Выжившие обитают в бункере на глубине в сотни метров, однако никто из них не знает, как остатки человечества очутились в этом месте, кто его построил и что на самом деле происходит за его пределами. В главных ролях — Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс, Тим Роббинс, Иэн Глен и Уилл Пэттон, шоураннером выступил Грэм Йост («Скорость»), а одним из режиссеров — номинант на «Оскар» Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).

В сериал войдут десять серий, первые две появятся 5 мая на Apple TV+

«Выпуск 2009-го» / Class of '09

Охватывающий три разных десятилетия сериал расскажет о судьбах спецагентов, учившихся на одном курсе в Академии ФБР. Драма также продемонстрирует, как повлияло на американскую правоохранительную систему внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта. В главных ролях — звезда «Атланты» Брайан Тайри Генри и Кейт Мара («Карточный домик»), шоураннером выступил Том Роб Смит («Американская история преступлений»).

Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов, первые два выходят 10 мая на FX и Hulu

«Электрохаос» / The Muppets Mayhem

В шоу войдут десять серий, все они появятся 10 мая на Disney+

«Город в огне» / City on Fire

Шоу от работавших над «Сплетницей» Джоша Шварца и Стэфани Сэвадж посвящено реальной истории убийства Саманты Чиккаро, студентки Нью-Йоркского Университета, в Центральном парке летом 2003-го. Расследуя загадочную смерть девушки, детективы обнаружили, что жертва связана с серией городских пожаров. В ролях — Джемайма Керк, Джон Кэмерон Митчелл, Нико Торторелла и Эшли Цукерман, одним из режиссеров выступил Джесси Перец («Девочки»).

Мини-сериал будет состоять из восьми серий, первые три выходят 12 мая на Apple TV+

«Великая» / The Great

С третьим сезоном возвращается и хитовая абсурдистская комедия от Тони МакНамары (сценарист «Фаворитки» и «Круэллы»). Гротескное шоу посвящено одной из известнейших в мире правительниц, российской императрице Екатерине Великой (Эль Фаннинг) и ее токсичным отношениям с потерявшим власть мужем Петром (Николас Холт).

Третий сезон будет состоять из десяти эпизодов, все они выходят 12 мая на Hulu

«Маллиган» / Mulligan

Комедийный мультсериал от создателей «Студии 30» и «Несгибаемой Кимми Шмидт» расскажет о восстановлении Соединенных Штатов Америки после разрушительного нападения пришельцев — руками людей, которые мало разбираются как в госуправлении, так и в простейших бытовых вопросах. В озвучке персонажей принял участие Дэниел Рэдклифф.

Шоу будет состоять из десяти серий, премьера — 12 мая на Netflix

«Бойтесь ходячих мертвецов» / Fear the Walking Dead

Финальный восьмой сезон спин-оффа «Ходячих мертвецов» от Роберта Киркмана и Дэйва Эриксона будет разбит на две части, а действие перенесется на семь лет с момента окончания седьмого сезона. В главных ролях — Ким Диккенс и Алисия Дебнем-Кери.

Первая часть финала будет состоять из шести эпизодов, премьера — 14 мая на AMC

«Детектив под кайфом» / High Desert

Черная комедия фокусируется на наркозависимой в ремиссии (Патриция Аркетт), которая становится частным детективом в небольшом городке в штате Калифорния. Режиссировать пилот изначально взялся Бен Стиллер, однако его на этом посту заменил Джей Роуч («Трамбо», «Знакомство с Факерами»). Сценаристками проекта выступили работавшие над «Сестрой Джеки» Дженнифер Хопп и Нэнси Фичман, а также работавшая над «Мисс Конгениальностью» Кэти Форд. Стиллер же остался в роли исполнительного продюсера.

В шоу войдут восемь серий, первые три появятся 17 мая на Apple TV+

«Шпион/Мастер» / Spy/Master

Мрачный румынский шпионский триллер расскажет о тайных делах спецагентов во времена холодной войны. В сериале снялись Ана Улару, Эйдан МакАрдл и Нико Мираллегро. Режиссером выступил Кристофер Смит ( «Темпл», «Алекс Райдер»).

В мини-сериал войдут 6 серий, премьера — 19 мая на HBO Max

«Балет»

Легендарная танцовщица Большого театра Рута Майерс возвращается на сцену после тридцатилетнего перерыва. Бывший возлюбленный танцовщицы Андрей стал художественным руководителем, а также женился на ее лучшей подруге. Театр переполнен недругами на влиятельных постах, однако Руту, пожелавшую поставить на родной сцене собственный спектакль, не останавливают никакие препятствия. В сериале снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин и Федор Бондарчук, режиссером выступил Евгений Сангаджиев («Happy End»).

Сериал будет состоять из 8 серий, премьера — 18 мая на Wink

«Доисторическая планета» / Prehistoric Planet

Вторая часть документального проекта с Дэвидом Аттенборо в роли рассказчика (в первом сезоне его дублировал Николай Дроздов) переносит зрителей на 66 миллионов лет назад, в эпоху динозавров.

В новый сезон войдут пять серий, премьера — 22 мая на Apple TV+

«Гремлины: Тайны Могвай» / Gremlins: Secrets of the Mogwai

Легендарные пушистики из фильмов 1980-х и 1990-х, превращающиеся в кровожадных монстров при контакте с едой после полуночи, возвращаются в анимационном приквеле. Мультсериал расскажет о том, откуда вообще появились гремлины — действие развернется в Шанхае 1920-х, где впервые был обнаружен Гизмо, протагонист франшизы. В озвучке приняли участие Сандра О, Джордж Такеи и даже звезда оригинальных «Гремлинов» Зак Гэллиган.

Мультсериал будет состоять из десяти серий, премьера — на HBO Max

«Американец китайского происхождения» / American Born Chinese

Фанаты оскароносного «Все везде и сразу» могут торжествовать — ведущие актеры фильма Мишель Йео, Стефани Сюй и Ке Хюи Куан вновь объединятся в новом комедийном фэнтези «Американец китайского происхождения» по мотивам одноименного графического романа. В центре сюжета — школьник Джим Ванг (Бен Ван), который оказывается втянут в войну китайских богов. Режиссерами выступили звезда «Убить Билла» Люси Лью и снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец» Дестин Дэниел Креттон.

В шоу войдут восемь эпизодов, все выходят 24 мая на Disney+

«Платонические отношения» / Platonic

Еще один реюнион осуществили актеры из комедии 2014 года «Соседи: На тропе войны» — Роуз Бирн и Сет Роген играют друзей детства, решивших восстановить отношения уже во взрослой жизни. Новая дружба, однако, быстро поглощает их с головой. Режиссером сериала выступил создатель «Соседей» Ник Столлер.

Сериал будет состоять из десяти серий, премьера — 24 мая на Apple TV+

«Кошка»

Следователь Оксана Кошкина после длительного перерыва возвращается к работе в полиции, где ей приходится расследовать резонансное дело о массовом исчезновении детей. Кошкина узнает, что детей похищают в рамках большой преступной схемы, в которой замешано множество людей. В сериале снялись Анастасия Тодореску, Вадим Андреев и Владимир Капустин.

«Кошка» будет состоять из восьми серий, премьера — 25 мая на Start

«Фубар» / FUBAR

А вот и главный голливудский камбэк месяца (в апреле этот титул ушел Киферу Сазерленду с удивительной «Кроличьей норой») — Арнольд Шварценеггер играет уходящего в отставку агента ЦРУ, которому дают «самое последнее» дело: выручить попавшую в передрягу коллегу. Впрочем, ставки возрастают, когда выясняется, что коллега — дочь престарелого агента, уже долгое время работавшая под прикрытием. Также в ролях — Моника Барбаро, Гэбриел Луна и Скотт Томпсон. Шоураннером выступил сценарист «Побега» и «Джека Ричера» Ник Сантора, срежиссировал сериал работавший над «Сопрано», «Безумцами» и «Во все тяжкие» Фил Абрахам.