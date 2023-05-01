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Возвращение Шварценеггера, день «Звездных войн» и приквел «Бриджертонов»: 25 главных сериалов мая

Как бы мы ни боялись возвращения лихих девяностых, камбэк все равно состоится — пока, к счастью, только в виде огромной порции ностальгических сериалов, которые выходят в последний месяц весны.

Возвращение Шварценеггера и другие сериалы мая
© Lenta.ru

Зрителей ждут третий сезон проекта «Мир! Дружба! Жвачка!», приквел «Гремлинов», шоу от создателя «Самурая Джека», возвращение маппетов и Арнольда Шварценеггера, а также новая комедия Пита Дэвидсона, воссоединение актеров из «Все везде и сразу» и долгожданный проект о уотергейтском скандале с Вуди Харрельсоном. Лучшие сериалы мая — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

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«Маленький огонек» / A Small Light

Исторический сериал расскажет историю уроженки Нидерландов Мип Гиз, которая годами помогала укрывать от нацистов юную немку еврейского происхождения Анну Франк, ставшую автором знаменитого дневника о жизни в условиях геноцида. В главных ролях — Бел Паули, Джо Коул, Лив Шрайбер и Эшли Брук.

Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов, первые два выходят 1 мая на Disney+

«Сантехники Белого дома» / White House Plumbers

Вторая историческая драма месяца посвящена уотергейтскому скандалу, в начале 1970-х приведшему к отставке президента США Ричарда Никсона. Шоу сфокусируется на «Сантехниках», специальной расследовательской группе Белого дома, созданной после публикации в СМИ бумаг Пентагона о войне во Вьетнаме. В задачи «Сантехников», часть которых впоследствии прозвали «фиксерами Никсона», входило пресечение новых утечек классифицированной информации в прессу. В ролях — Вуди Харрельсон, Джастин Теру, Лина Хиди и Кирнан Шипка. Режиссером выступил работавший над «Вице-президентом» Дэвид Мандел.

В мини-сериал войдут пять серий, премьера пилота — 1 мая на HBO

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Популярный российский сериал о жизни детей девяностых, взросление которых пришлось на разгар больших перемен в стране, возвращается с третьим сезоном. В главных ролях — Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин, Валентина Ляпина и Юра Борисов.

Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые два выходят 4 мая на Premier

«Ничегошеньки» («Пустяк») / Bupkis

Звезда Saturday Night Live — комик, актер и музыкант Пит Дэвидсон — вновь снимает беллетризованную версию собственной жизни, как уже отчасти делал ранее в хитовом «Короле Стейтен-Айленда». Объединившись со сценаристом своей дебютной полнометражной комедии Дэйвом Сайрусом и работавшим над «Царем горы» Джудой Миллером, Дэвидсон собрал огромный звездный каст, включающий Джо Пеши, Иди Фалько, Кинана Томпсона, Джона Стюарта, Стива Бушеми, Рэя Романо, Эла Гора и рэпера Метод Мэна.

В шоу войдут восемь серий, все они выходят 4 мая на Peacock

«Другие двое» / The Other Two

Комедийный сериал о жизни семьи, в которой неожиданно для всех появилась настоящая поп-звезда, дотянул до третьего сезона. Кэри и Брук (Дрю Тервер и Хелен Йорк) ведут праздное существование и не думают о будущем, но все меняется, когда их 14-летний младший брат (Кейс Уокер) становится знаменитым. В новой части также снялись Энн Дауд, Дилан О'Брайен, Бен Платт.

Третий сезон будет состоять из 10 эпизодов, премьера — 4 мая на HBO Max

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» / Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Приквел сверхпопулярного сериала «Бриджертоны» возьмется за, должно быть, самого интригующего персонажа околоисторической костюмной драмы — королеву Шарлотту, регентшу с африканскими корнями, на плечи которой из-за нездоровья мужа пало правление Великобританией. Роль молодой королевы исполнит Индия Амартейфио («Сексуальное просвещение»), но и сыгравшая пожилую Шарлотту в «Бриджертонах» Голда Рошевель также появится в новом проекте.

Приквел будет состоять из шести эпизодов, все они выходят 4 мая на Netflix

«Звездные войны: Видения» / Star Wars: Visions

В международный день «Звездных войн» фанатов франшизы ждет подарок от Disney — второй сезон антологии короткометражных анимационных фильмов, посвященных вселенной Джорджа Лукаса. В новую часть войдут работы студий из Южной Африки, Чили, Южной Кореи, Японии, Ирландии, Индии. Великобритании и Испании.

Во второй сезон войдут девять серий, премьера — 4 мая на Disney+

«Отчаянная невеста»

33-летняя Алиса (Анна Зайцева) наконец расстается с женатым любовником Лукасом (Пьер Бурель), узнав, что супруга возлюбленного ждет уже третьего ребенка, и разводиться пара не собирается. Мама Алисы (Юлия Ауг) убеждает дочь, что в ее годы шансов выйти замуж и родить практически не осталось, нужно торопиться. Мать и дочь заключают договор: в течение года Алиса должна найти мужа и забеременеть, иначе ей придется рожать от лучшего друга Паши (Василий Михайлов).

В сериал войдут 5 эпизодов, премьера — 4 мая на Kion, трейлер — по ссылке

«Единорог: Вечные воины» / Unicorn: Warriors Eternal

Новый проект от культового российско-американского мультипликатора Геннди Тартаковского («Монстры на каникулах», «Самурай Джек», «Лаборатория Декстера» и недавний хит «Первобытный») развернется в фэнтезийной стимпанк-вселенной. По сюжету три древних воина, защищающих мир от зла, перерождаются на Земле, чтобы столкнуться с новой угрозой. Проблема заключается еще и в том, что очнулись они не в привычных телах взрослых людей, но стали подростками. «Единорога» Тартаковский задумал еще во времена работы на Cartoon Network, однако для запуска мультсериала в производство ему потребовалось почти 20 лет.

Мультсериал будет состоять из десяти эпизодов, первые два выходят 5 мая на Adult Swim и HBO Max

«Бункер» / Silo

Выпустившая «Основание» и «Экстраполяции» Apple продолжает штурмовать непростой жанр научной фантастики — новый проект студии основан на романах американского фантаста Хью Хоуи. Действие разворачивается в пост-апокалиптическом будущем, в котором население ставшей непригодной для жизни Земли сократилось до жалкого десятка тысяч человек. Выжившие обитают в бункере на глубине в сотни метров, однако никто из них не знает, как остатки человечества очутились в этом месте, кто его построил и что на самом деле происходит за его пределами. В главных ролях — Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс, Тим Роббинс, Иэн Глен и Уилл Пэттон, шоураннером выступил Грэм Йост («Скорость»), а одним из режиссеров — номинант на «Оскар» Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).

В сериал войдут десять серий, первые две появятся 5 мая на Apple TV+

«Выпуск 2009-го» / Class of '09

Охватывающий три разных десятилетия сериал расскажет о судьбах спецагентов, учившихся на одном курсе в Академии ФБР. Драма также продемонстрирует, как повлияло на американскую правоохранительную систему внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта. В главных ролях — звезда «Атланты» Брайан Тайри Генри и Кейт Мара («Карточный домик»), шоураннером выступил Том Роб Смит («Американская история преступлений»).

Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов, первые два выходят 10 мая на FX и Hulu

«Электрохаос» / The Muppets Mayhem

Новое шоу о маппетах сфокусируется на рок-группе «Электрохаос», состоящей из Доктора Тиза, Животного, Сержанта Пеппера, Дженис, Зуута и Липса. Артисты попытаются записать первый студийный альбом, ради чего им придется прорываться через тернии музыкальной индустрии. В шоу появятся Морган Фриман, Пола Абдул, Эл Янкович, Кевин Смит, Дэнни Трехо, Лил Нас Икс, Бен Шварц, Зигги Марли и певица Кеша. Шоураннерами выступили Адам Голдберг («Голдберги») и Билл Барретта

В шоу войдут десять серий, все они появятся 10 мая на Disney+

«Город в огне» / City on Fire

Шоу от работавших над «Сплетницей» Джоша Шварца и Стэфани Сэвадж посвящено реальной истории убийства Саманты Чиккаро, студентки Нью-Йоркского Университета, в Центральном парке летом 2003-го. Расследуя загадочную смерть девушки, детективы обнаружили, что жертва связана с серией городских пожаров. В ролях — Джемайма Керк, Джон Кэмерон Митчелл, Нико Торторелла и Эшли Цукерман, одним из режиссеров выступил Джесси Перец («Девочки»).

Мини-сериал будет состоять из восьми серий, первые три выходят 12 мая на Apple TV+

«Великая» / The Great

С третьим сезоном возвращается и хитовая абсурдистская комедия от Тони МакНамары (сценарист «Фаворитки» и «Круэллы»). Гротескное шоу посвящено одной из известнейших в мире правительниц, российской императрице Екатерине Великой (Эль Фаннинг) и ее токсичным отношениям с потерявшим власть мужем Петром (Николас Холт).

Третий сезон будет состоять из десяти эпизодов, все они выходят 12 мая на Hulu

«Маллиган» / Mulligan

Комедийный мультсериал от создателей «Студии 30» и «Несгибаемой Кимми Шмидт» расскажет о восстановлении Соединенных Штатов Америки после разрушительного нападения пришельцев — руками людей, которые мало разбираются как в госуправлении, так и в простейших бытовых вопросах. В озвучке персонажей принял участие Дэниел Рэдклифф.

Шоу будет состоять из десяти серий, премьера — 12 мая на Netflix

«Бойтесь ходячих мертвецов» / Fear the Walking Dead

Финальный восьмой сезон спин-оффа «Ходячих мертвецов» от Роберта Киркмана и Дэйва Эриксона будет разбит на две части, а действие перенесется на семь лет с момента окончания седьмого сезона. В главных ролях — Ким Диккенс и Алисия Дебнем-Кери.

Первая часть финала будет состоять из шести эпизодов, премьера — 14 мая на AMC

«Детектив под кайфом» / High Desert

Черная комедия фокусируется на наркозависимой в ремиссии (Патриция Аркетт), которая становится частным детективом в небольшом городке в штате Калифорния. Режиссировать пилот изначально взялся Бен Стиллер, однако его на этом посту заменил Джей Роуч («Трамбо», «Знакомство с Факерами»). Сценаристками проекта выступили работавшие над «Сестрой Джеки» Дженнифер Хопп и Нэнси Фичман, а также работавшая над «Мисс Конгениальностью» Кэти Форд. Стиллер же остался в роли исполнительного продюсера.

В шоу войдут восемь серий, первые три появятся 17 мая на Apple TV+

«Шпион/Мастер» / Spy/Master

Мрачный румынский шпионский триллер расскажет о тайных делах спецагентов во времена холодной войны. В сериале снялись Ана Улару, Эйдан МакАрдл и Нико Мираллегро. Режиссером выступил Кристофер Смит ( «Темпл», «Алекс Райдер»).

В мини-сериал войдут 6 серий, премьера — 19 мая на HBO Max

«Балет»

Легендарная танцовщица Большого театра Рута Майерс возвращается на сцену после тридцатилетнего перерыва. Бывший возлюбленный танцовщицы Андрей стал художественным руководителем, а также женился на ее лучшей подруге. Театр переполнен недругами на влиятельных постах, однако Руту, пожелавшую поставить на родной сцене собственный спектакль, не останавливают никакие препятствия. В сериале снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин и Федор Бондарчук, режиссером выступил Евгений Сангаджиев («Happy End»).

Сериал будет состоять из 8 серий, премьера — 18 мая на Wink

«Доисторическая планета» / Prehistoric Planet

Вторая часть документального проекта с Дэвидом Аттенборо в роли рассказчика (в первом сезоне его дублировал Николай Дроздов) переносит зрителей на 66 миллионов лет назад, в эпоху динозавров.

В новый сезон войдут пять серий, премьера — 22 мая на Apple TV+

«Гремлины: Тайны Могвай» / Gremlins: Secrets of the Mogwai

Легендарные пушистики из фильмов 1980-х и 1990-х, превращающиеся в кровожадных монстров при контакте с едой после полуночи, возвращаются в анимационном приквеле. Мультсериал расскажет о том, откуда вообще появились гремлины — действие развернется в Шанхае 1920-х, где впервые был обнаружен Гизмо, протагонист франшизы. В озвучке приняли участие Сандра О, Джордж Такеи и даже звезда оригинальных «Гремлинов» Зак Гэллиган.

Мультсериал будет состоять из десяти серий, премьера — на HBO Max

«Американец китайского происхождения» / American Born Chinese

Фанаты оскароносного «Все везде и сразу» могут торжествовать — ведущие актеры фильма Мишель Йео, Стефани Сюй и Ке Хюи Куан вновь объединятся в новом комедийном фэнтези «Американец китайского происхождения» по мотивам одноименного графического романа. В центре сюжета — школьник Джим Ванг (Бен Ван), который оказывается втянут в войну китайских богов. Режиссерами выступили звезда «Убить Билла» Люси Лью и снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец» Дестин Дэниел Креттон.

В шоу войдут восемь эпизодов, все выходят 24 мая на Disney+

«Платонические отношения» / Platonic

Еще один реюнион осуществили актеры из комедии 2014 года «Соседи: На тропе войны» — Роуз Бирн и Сет Роген играют друзей детства, решивших восстановить отношения уже во взрослой жизни. Новая дружба, однако, быстро поглощает их с головой. Режиссером сериала выступил создатель «Соседей» Ник Столлер.

Сериал будет состоять из десяти серий, премьера — 24 мая на Apple TV+

«Кошка»

Следователь Оксана Кошкина после длительного перерыва возвращается к работе в полиции, где ей приходится расследовать резонансное дело о массовом исчезновении детей. Кошкина узнает, что детей похищают в рамках большой преступной схемы, в которой замешано множество людей. В сериале снялись Анастасия Тодореску, Вадим Андреев и Владимир Капустин.

«Кошка» будет состоять из восьми серий, премьера — 25 мая на Start

«Фубар» / FUBAR

А вот и главный голливудский камбэк месяца (в апреле этот титул ушел Киферу Сазерленду с удивительной «Кроличьей норой») — Арнольд Шварценеггер играет уходящего в отставку агента ЦРУ, которому дают «самое последнее» дело: выручить попавшую в передрягу коллегу. Впрочем, ставки возрастают, когда выясняется, что коллега — дочь престарелого агента, уже долгое время работавшая под прикрытием. Также в ролях — Моника Барбаро, Гэбриел Луна и Скотт Томпсон. Шоураннером выступил сценарист «Побега» и «Джека Ричера» Ник Сантора, срежиссировал сериал работавший над «Сопрано», «Безумцами» и «Во все тяжкие» Фил Абрахам.

Сериал из восьми серий выходит целиком 25 мая на Netflix

Сериалы, Знакомство с Факерами, Бункер, Мисс Конгениальность, Монстры на каникулах, Кроличья нора, Скорость, Гремлины, Побег, Убить Билла, Оскар, Джек Ричер, Соседи, Вице-президент, Безумцы, Девочка, Фаворитка, Карточный домик, Девочки, Сплетница, Во все тяжкие, Трамбо, Великая, Дилан О'брайен, Ник Сантора, Эшли Цукерман, Пит Дэвидсон, Рэй Романо, Билл Барретта, Гэбриел Луна, Фил Абрахам, Федор Рощин, Ник Столлер, Егор Губарев, Пьер Бурель, Алисия Дебнем-кери, Джон Кэмерон, Роб Смит, Адам Голдберг, Грэм Йост, Тони Макнамара, Джош Шварц, Зак Гэллиган, Бен Платт, Бен Шварц, Джо Пеши, Кристофер Смит, Джей Роуч, Патриция Аркетт, Евгений Сангаджиев, Кеша, Дэвид Мандел, Джесси Перец, Роуз Бирн, Джон Стюарт, Стив Бушеми, Кевин Смит, Рашида Джонс, Ким Диккенс, Валентина Ляпина, Вадим Андреев, Василий Михайлов, Лина Хиди, Игорь Гордин, Дэнни Трехо, Тим Роббинс, Иэн Глен, Бен Стиллер, Алла Сигалова, Мишель Йео, Николас Холт, Дэвид Аттенборо, Вуди Харрельсон, Ребекка Фергюсон, Морган Фриман, Сет Роген, Кейт Мара, Мортен Тильдум, Роберт Киркман, Скотт Томпсон, Джастин Теру, Владимир Капустин, Джордж Лукас, Джо Коул, Анна Зайцева, Ричард Никсон, Николай Дроздов, Арнольд Шварценеггер, Федор Бондарчук, Дэниел Рэдклифф, Walt Disney, Netflix, ЦРУ, Администрация США, Apple, Пентагон, ФБР
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