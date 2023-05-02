Кардашьян работает с тренером по актерскому мастерству

Модель и блогерша Ким Кардашьян в беседе с Variety во время Met Gala призналась, что уже в конце мая появится на съемочной площадке «Американской истории ужасов».

«Мы начинаем съемки моего материала в конце этого месяца. Но производство уже началось, и я так взволнована», — призналась звезда. Кардашьян отметила, что испытывает положительные эмоции от съемок в сериале.

Модель также рассказала, что занимается с профессиональным тренером по актерскому мастерству. «Это вызов. Мне нравится бросать вызов самой себе», — рассказала она. Для Кардашьян это уже не первый опыт съемок в телепроектах. Помимо реалити-шоу «Семейство Кардашьян», бизнесвумен также снималась в «Семейном консультанте», «Двух девицах на мели» и «Как я встретил вашу маму».