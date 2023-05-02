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Ким Кардашьян работает с тренером по актерскому мастерству для роли в "Американской истории ужасов"

Модель и блогерша Ким Кардашьян в беседе с Variety во время Met Gala призналась, что уже в конце мая появится на съемочной площадке «Американской истории ужасов».

Кардашьян работает с тренером по актерскому мастерству
© Газета.Ru

«Мы начинаем съемки моего материала в конце этого месяца. Но производство уже началось, и я так взволнована», — призналась звезда. Кардашьян отметила, что испытывает положительные эмоции от съемок в сериале.

Модель также рассказала, что занимается с профессиональным тренером по актерскому мастерству. «Это вызов. Мне нравится бросать вызов самой себе», — рассказала она. Для Кардашьян это уже не первый опыт съемок в телепроектах. Помимо реалити-шоу «Семейство Кардашьян», бизнесвумен также снималась в «Семейном консультанте», «Двух девицах на мели» и «Как я встретил вашу маму».

Ким Кардашьян вошла в состав актерской группы 12-го сезона сериала «Американская история ужасов». Новые эпизоды антологии будут основаны на романе Даниэль Валентайн «Деликатное состояние» — страшной историей в духе «Ребенка Розмари». Также в 12-м сезоне появятся Эмма Робертс, Мэтт Зукри, Кара Делевинь и Аннабель Декстер-Джонс.

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