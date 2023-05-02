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Стала известна дата премьеры сериала "Спасти единственного сына"

Премьера сериала "Спасти единственного сына" состоится в онлайн-кинотеатре KION 12 мая. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе платформы.

Главные роли в проекте исполнили Анна Ардова, Алексей Серебряков, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев и Валерий Степанов.

В центре сюжета - хирург Лика Булатова (Ардова) узнает, что ее сын Василий (Степанов) пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Лика уверена: ее сына похитили. Она находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Серебряков). Вместе родители отправляются за границу для поисков сына.

"Нам надо было создать мир, отличающийся от нашего, показать непростой процесс соприкосновения двух разных культур, показать, как характер русской женщины с его невероятной силой, способностью сострадать и умением не сдаваться, проявляется в непривычных и сложных обстоятельствах", - отметила продюсер фильма Наталья Лазарева.

Режиссер картины - Николай Хомерики. Он уже работал с KION над четвертым сезоном сериала "Тест на беременность". В 2005 году Хомерики получил второй приз конкурса короткометражного кино Каннского кинофестиваля за фильм "Вдвоем", там же показали его полнометражные картины "977" (2006) и "Сказка про темноту" (2009).

Последний на данный момент полнометражный фильм кинематографиста "Море волнуется раз" (2021) победил в конкурсе фестиваля "Кинотавр".

Эпизоды сериала "Спасти единственного сына" будут эксклюзивно доступны в KION.

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